На фронті загинув син директора єврейської школи Леонід Краснов

В бою з окупантами загинув Леонід Дмитрович Краснов, син директора єврейської школи №144 у Дніпрі Олени Леонідівни Краснової.

Про це повідомили на сайті Об’єднаної єврейської громади України. Свої співчуття матері героя висловила Єврейська громада Дніпра.

Да поднимется душа Леонида Дмитриевича в Ган Эден, да причислит ее Вс-вышний к сонму праведных, да укроет под крылами Шехины Своей, и да будет память о нем благословенна, – скзано у повідомленні.

Відомо, що Леоніду Краснову з позивним «Мессі» було 35. Він був одним із перших воїнів-розвідників бойової групи К-2, з якої пізніше виник батальйон К-2.

Леонід володів багатьма видами зброї — від автомата до Javelin’а. Воював в Луганській та Донецькій областях. Був нагороджений нагрудним знаком “Золотий хрест”, відзнакою Головнокомандувача Збройних Сил України, орденом «За мужність» III ступеня та іншими нагородами.

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