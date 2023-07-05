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На фронті загинув син директора єврейської школи Леонід Краснов

Вчора 07:15
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В бою з окупантами загинув Леонід Дмитрович Краснов, син директора єврейської школи №144 у Дніпрі Олени Леонідівни Краснової.

Новости Днепра про На фронті загинув син директора єврейської школи Леонід Краснов

Про це повідомили на сайті Об’єднаної єврейської громади України. Свої співчуття матері героя висловила Єврейська громада Дніпра.

Да поднимется душа Леонида Дмитриевича в Ган Эден, да причислит ее Вс-вышний к сонму праведных, да укроет под крылами Шехины Своей, и да будет память о нем благословенна, – скзано у повідомленні.

Відомо, що Леоніду Краснову з позивним «Мессі» було 35. Він був одним із перших воїнів-розвідників бойової групи К-2, з якої пізніше виник батальйон К-2.

Леонід володів багатьма видами зброї — від автомата до Javelin’а. Воював в Луганській та Донецькій областях. Був нагороджений нагрудним знаком “Золотий хрест”, відзнакою Головнокомандувача Збройних Сил України, орденом «За мужність» III ступеня та іншими нагородами.

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Новости Днепра про На фронті загинув син директора єврейської школи Леонід КрасновУкраїнська Новости Днепра про На фронті загинув син директора єврейської школи Леонід КрасновРусский

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