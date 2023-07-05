На фронте погиб сын директора еврейской школы Леонид Краснов

В бою с оккупантами погиб Леонид Дмитриевич Краснов, сын директора еврейской школы №144 в Днепре Елены Леонидовны Красновой.

Об этом сообщили на сайте Объединенного еврейского общества Украины. Свои соболезнования матери героя выразила Еврейская община Днепра

Да поднимется душа Леонида Дмитриевича в Ган Эден, да причислит ее Всевышний к сонму праведных, да укроет под крыльями Шехины Своей, и да будет память о нем благословенна, скзана в сообщении.

Известно, что Леониду Краснову с позывным Месси было 35. Он был одним из первых воинов-разведчиков боевой группы К-2, из которой позже возник батальон К-2.

Леонид владел многими видами оружия – от автомата до Javelin’а. Воевал в Луганской и Донецкой областях. Был награжден нагрудным знаком «Золотой крест», отличием Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, орденом «За мужество» III степени и другими наградами.

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