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На Дніпро та область чекає осіння спека до +31 градусів

Сьогодні 21:22
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Схоже літо не скоро покине Дніпро.

Новости Днепра про На Дніпро та область чекає осіння спека до +31 градусів

Попри те, що в перший день осені Дніпро накрила злива з градом, до міста ще повернеться спека. 

За прогнозами українського синоптика Ігоря Кібальчича, перші дні вересня будуть спекотними з денними максимальними температурами в межах +24…+30 градусів на Півдні та Сході до +33. Очікується, що середньомісячна температура в Україні становитиме – 15-20 градусів. Це на 1 – 3 градуси вище за кліматичну норму.

Що ж стосується Дніпра, то найближчими днями очікуються літні температури. Повітря прогріється до +27 градусів тепла. Спека протримається в нашому регіоні принаймні до 10 вересня. 

Друга половина вересня буде очікувано холоднішою. 

Новости Днепра про На Дніпро та область чекає осіння спека до +31 градусів

Нагадаємо, попри грозу у Дніпрі з 1 до 3 вересня зберігається надзвичайна пожежна небезпека.

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Новости Днепра про На Дніпро та область чекає осіння спека до +31 градусівУкраїнська

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