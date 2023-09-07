До +26 у Дніпрі: синоптик розповіла, коли осіння спека змусить оголити плечі та коліна

Спека поки що не хоче покидати Україну.

Як зазначила синоптик Наталка Діденко, найближчими вихідними буде чудова погода, щоб покопати картоплю на дачі або сходити на пікнік.

По Україні температура повітря коливатиметься у межах +20+25 градусів, на північному сході +18+22, на півдні до +28 градусів.

Спека, раптом хто скучив, ще оголить плечі й коліна 12-13 вересня, – зазначила вона.

Проте з 15 числа можливі дощі, тож насолоджуємося осінньою спекою.

У Дніпрі температура повітря буде триматися в комфортних +20, а з наступного тижня потеплішає до +24.

Нагадаємо, раніше ми попереджали про небезпечне метеоявище. Також розповідали, коли у Дніпрі вдарять перші заморозки.

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