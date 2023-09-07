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  • До +26 в Днепре: синоптик рассказала, когда осенняя жара заставит обнажить плечи и колени

До +26 в Днепре: синоптик рассказала, когда осенняя жара заставит обнажить плечи и колени

Сегодня 16:00
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Жара пока не хочет покидать Украину.

Новости Днепра про До +26 в Днепре: синоптик рассказала, когда осенняя жара заставит обнажить плечи и колени

Как отметила синоптик Наталья Диденко, в ближайшие выходные будет отличная погода, чтобы покопать картошку на даче или сходить на пикник.

По Украине температура воздуха будет колебаться в пределах +20+25, на северо-востоке +18+22, на юге до +28 градусов.

Жара, вдруг вы соскучились, еще обнажит плечи и колени 12-13 сентября, — отметила она.

Однако с 15 числа возможны дожди, поэтому наслаждаемся осенней жарой пока можем.

В Днепре температура воздуха будет держаться в комфортных +20, а со следующей недели потеплеет до +24.

 

Новости Днепра про До +26 в Днепре: синоптик рассказала, когда осенняя жара заставит обнажить плечи и колени

Напомним, ранее мы предупреждали об опасном метеоявлении. Также рассказывали, когда в Днепре ударят первые заморозки.

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Новости Днепра про До +26 в Днепре: синоптик рассказала, когда осенняя жара заставит обнажить плечи и колениУкраїнська Новости Днепра про До +26 в Днепре: синоптик рассказала, когда осенняя жара заставит обнажить плечи и колениРусский

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