Мешканців Дніпра та області попередили про надзвичайну небезпеку: подробиці

Будьте обережні!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечне метеоявище: у період з 7 до 8 вересня на території Дніпра та області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Прогнозується:

7 вересня: Малохмарна погода. Без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі 11-16°С, вдень 22-27°С; по місту Дніпро вночі 12-14°С, вдень 23-25°С.

8-9 вересня: Малохмарна погода. Без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 8-13°С, вдень 18-23°С.

У цей період будьте максимально обережні з вогнем! Не паліть сміття та сухостій!

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