Це ще не межа: у Дніпрі “рухнули” ціни на базовий овоч. Яка вартість буде надалі

Попри дорогий початок сезону, ближче до його екватора, ціни на картоплю поповзли вниз. Українські фермери вимушені продавати бульбу за безцінь, адже пропозиції багато, а попиту поки що ні. Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, далі вартість базового овочу тільки падатиме.
На це впливає старт збиральних робіт у регіонах України, через що ринки перенасичені картоплею. Наразі відпускні ціни починаються від 6 гривень за кілограм, що дешевше на майже 20%, якщо порівнювати з попереднім тижнем.
Водночас продавці кажуть, що покупці стали вимогливішими до якості, хоча ціни на 10% нижчі ніж торік. Якщо минулого року, брали навіть маленьку, то цьогоріч добре йде велика красива бульба.
Для покупців є хороші новини. Ціна на картоплю тільки падатиме. А ось фермери не отримають очікуваних прибутків, бо вартість базового овочу не зростатиме, принаймні до зими.
У середньому, ціна на звичайну картоплю у супермаркетах Дніпра складає від 9 гривень. Далі усе залежить від виду, сорту та ґатунку.
На фото ціни у Варусі:
У АТБ ціна найнижча, але, щоправда, на картоплю другого ґатунку.
У Сільпо ціни трохи кусають, але й набір сортів – різноманітний. Що цікаво, магазин зазначає, що товари акційні.
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