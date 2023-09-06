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  • Висіло на сітці та кричало: у Дніпрі кошеня кинули в зачиненій квартирі без води та їжі

Висіло на сітці та кричало: у Дніпрі кошеня кинули в зачиненій квартирі без води та їжі

Сьогодні 21:23
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У Дніпрі кошеня кинули помирати у зачиненій квартирі.

Як повідомили у спільноті “Кішки шукають дім”, у Дніпрі кошеня кинули в зачиненій квартирі та поїхали геть. 

Орендаторка, чиє кошеня врятували волонтери, взяла дітей та поїхала, а маленька Шейла залишилась. Кошеня висіло на москітній сітці та кричало з останніх сил. Вдалось врятувати за допомогою небайдужих сусідів. Як розповідають дніпряни, чотирилапа зараз в безпеці, худенька, зневоднена, але ж все одно неймовірно лагідна, мурчить безперервно, наче дякує.
 
Шейлі не більше 3х місяців, чистенька, без бліх, привчена до лотка та дуже ніжна. Терміново шукаємо новий дім для красуні, перетримка дуже тимчасова. Якщо у вас є бажання забрати Шейлу додому, то дізнатися як це зробити можна ТУТ.
 

Новости Днепра про Висіло на сітці та кричало: у Дніпрі кошеня кинули в зачиненій квартирі без води та їжі

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Новости Днепра про Висіло на сітці та кричало: у Дніпрі кошеня кинули в зачиненій квартирі без води та їжіУкраїнська

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