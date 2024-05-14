Первісну ціну знизили понад удвічі: у Кам’янському фірма з орбіти мера приватизувала комунальний готель

Комунальний готель "Зоря" у Кам'янському дістався ТОВ "Трейд інвест холдинг" за 5 млн грн.

У Кам’янському найвідоміший комунальний готель “Зоря” передали в руки фірми ТОВ “Трейд інвест холдинг”, знизивши первісну ціну понад удвічі. Засновницею цієї компанії є 77-річна пенсіонерка, що приходиться матір’ю куму міського голови Андрія Білоусова.

Про це повідомляє видання “СтопКор”.

Зазначається, що готель “Зоря” у Кам’янському був побудований у 1970-х роках, він є своєрідною візитівкою міста. Після апгрейду колишній комунальний об’єкт перетворився із занедбаного будинку на сучасний комплекс з рестораном і апартаментами, де вартість квадратного метру сягає 750 доларів.

У 2019 році компанія “Трейд Інвест Холдинг”, яка зареєстрована на матір кума міського голови Олександра Іванова – 77-річну пані Валентину, взяла “Зорю” в оренду за значно нижчою від ринкової вартості ціною, під виглядом проведення “невід’ємних поліпшень”. А вже за пів року будівлю приватизували – лише за половину від оціночної вартості. Так, початкова ціна з 11 млн різко знизилась до 5 млн: у підсумку багатоповерховий готель продали лише за 1010 гривень за “квадрат”. А ще за кілька місяців після приватизації компанія “Трейд Інвест Холдинг” перепродала готель за 18 мільйонів гривень, причому кінцевим бенефіціаром фірми-покупця знову ж виступила Валентина Іванова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міськрада Кам’янського планує витратити з місцевого бюджету 2 млн грн на послуги “з висвітлення діяльності”.

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