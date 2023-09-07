Жителей Днепра и области предупредили о чрезвычайной опасности: подробности

Будьте осторожны!

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасном метеоявлении: в период с 7 по 8 сентября на территории Днепра и области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Прогнозируется:

7 сентября: Облачно. Без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью 11-16°С, днем 22-27°С; по городу Днепр ночью 12-14°С, днем 23-25°С.

8-9 сентября: Облачно. Без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-13°С, днем 18-23°С.

В этот период будьте максимально осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: