Жителей Днепра и области предупредили о чрезвычайной опасности: подробности

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупреждают об опасном метеоявлении: в период с 7 по 8 сентября на территории Днепра и области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.
Прогнозируется:
7 сентября: Облачно. Без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью 11-16°С, днем 22-27°С; по городу Днепр ночью 12-14°С, днем 23-25°С.
8-9 сентября: Облачно. Без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-13°С, днем 18-23°С.
В этот период будьте максимально осторожны с огнем! Не сжигайте мусор и сухостой!
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