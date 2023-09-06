Это еще не предел: в Днепре «рухнули» цены на базовый овощ. Какая стоимость будет в дальнейшем

Несмотря на дорогое начало сезона, ближе к его экватору, цены на картофель поползли вниз. Украинские фермеры вынуждены продавать бульбу за бесценок, ведь предложения много, а спроса пока нет. Как сообщают аналитики проекта EastFruit, дальше стоимость базового овоща будет только падать.
На это влияет старт уборочных работ в регионах Украины, из-за чего рынки перенасыщены картофелем. Отпускные цены начинаются от 6 гривен за килограмм, что дешевле почти на 20%, если сравнивать с предыдущей неделей.
В то же время продавцы говорят, что покупатели стали более требовательными к качеству, хотя цены на 10% ниже аналогичного периода в 2022. Если в прошлом году брали даже маленькую, то в этом году хорошо идет большой красивый клубень.
Для покупателей есть хорошие новости. Цена на картофель будет только падать. А вот фермеры не получат ожидаемых доходов, потому что стоимость базового овоща не будет расти, по крайней мере, до зимы.
В среднем цена на обычный картофель в супермаркетах Днепра составляет от 9 гривен. Все зависит от вида, сорта и сорта.
На фото цены в Варусе:
У АТБ цена самая низкая, но, правда, на картошку второго сорта.
В Сильпо цены немного кусаются, но и набор сортов – разнообразен. Что любопытно, магазин отмечает, что товары акционные.
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