Россияне ударили по Константиновке, по меньшей мере 16 погибших: Зеленский показал момент «прилета»

Вражеский снаряд попал по местному рынку, где было много гражданских.
К сожалению, по меньшей мере 16 человек погибли, очень много раненых.
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновка, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! – написал он.
На месте работают спасатели и правоохранители.
Внимание, видео 18+!!!
Обновлено: на месте попадания возник пожар площадью около 300 квадратных метров. Повреждены около 30 торговых павильонов. 28 человек получили травмы. Среди пострадавших – спасатель.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Продолжается разбор завалов.
Не простим!
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Автор:
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