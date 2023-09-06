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  • Россияне ударили по Константиновке, по меньшей мере 16 погибших: Зеленский показал момент «прилета»

Россияне ударили по Константиновке, по меньшей мере 16 погибших: Зеленский показал момент «прилета»

Сегодня 15:53
просмотров

Сегодня, 6 сентября, россияне ударили артиллерией по городу Константиновка Донецкой области.

Новости Днепра про Россияне ударили по Константиновке, по меньшей мере 16 погибших: Зеленский показал момент

Вражеский снаряд попал по местному рынку, где было много гражданских.

К сожалению, по меньшей мере 16 человек погибли, очень много раненых.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновка, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! – написал он.

На месте работают спасатели и правоохранители.

Внимание, видео 18+!!!

Обновлено: на месте попадания возник пожар площадью около 300 квадратных метров. Повреждены около 30 торговых павильонов. 28 человек получили травмы. Среди пострадавших – спасатель.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Продолжается разбор завалов.

Новости Днепра про Россияне ударили по Константиновке, по меньшей мере 16 погибших: Зеленский показал момент

Новости Днепра про Россияне ударили по Константиновке, по меньшей мере 16 погибших: Зеленский показал момент

Новости Днепра про Россияне ударили по Константиновке, по меньшей мере 16 погибших: Зеленский показал момент

Не простим!

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Новости Днепра про Россияне ударили по Константиновке, по меньшей мере 16 погибших: Зеленский показал момент Українська Новости Днепра про Россияне ударили по Константиновке, по меньшей мере 16 погибших: Зеленский показал момент Русский

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