В Днепре на Яворницкого на тротуаре разобрали плитку: в чем дело

На углу улицы Воскресенской и проспекта Яворницкого разобрали тротуарную плитку.

В центре Днепра огородили участок возле пешеходного перехода на пересечении улиц Воскресенской и проспекта Яворницкого. Как сообщили в инспекции по благоустройству, на этом участке начались восстановительные работы.

Планируется отремонтировать пешеходную зону к памятнику молодому Шевченко.

Это – продолжение ремонтных работ, которые были начаты весной. В скором времени безбарьерная пешеходная зона по современным требованиям соединится с уже сделанным участком, — говорится в сообщении.

Завершат работы через месяц, а пока этот участок будет огражден.

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