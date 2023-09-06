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В Днепре на Яворницкого на тротуаре разобрали плитку: в чем дело

Сегодня 16:20
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На углу улицы Воскресенской и проспекта Яворницкого разобрали тротуарную плитку.

Новости Днепра про В Днепре на Яворницкого на тротуаре разобрали плитку: в чем дело

В центре Днепра огородили участок возле пешеходного перехода на пересечении улиц Воскресенской и проспекта Яворницкого. Как сообщили в инспекции по благоустройству, на этом участке начались восстановительные работы.

Планируется отремонтировать пешеходную зону к памятнику молодому Шевченко.

Это – продолжение ремонтных работ, которые были начаты весной. В скором времени безбарьерная пешеходная зона по современным требованиям соединится с уже сделанным участком, — говорится в сообщении.

Завершат работы через месяц, а пока этот участок будет огражден.

Новости Днепра про В Днепре на Яворницкого на тротуаре разобрали плитку: в чем дело

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