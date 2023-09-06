Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Подруга рассказала о 16-летней девушке, которую жестоко убили в Пятихатках: «Была пристойной, воспитанной»

Подруга рассказала о 16-летней девушке, которую жестоко убили в Пятихатках: «Была пристойной, воспитанной»

Сегодня 10:32
просмотров

Вчера, 5 сентября, около 3:00 в Пятихатках в районе улицы Привокзальной в кустах обнаружили тело 16-летней девушки с телесными повреждениями.

Новости Днепра про Подруга рассказала о 16-летней девушке, которую жестоко убили в Пятихатках:

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием). К поискам злоумышленника привлечены около 150 правоохранителей. Они проводят все необходимые следственные и розыскные мероприятия, отрабатывают камеры видеонаблюдения, устанавливают вероятных свидетелей преступления.

Позже в соцсети подруга рассказала о 16-летней девушке, которую жестоко убили в Пятихатках. Девушку звали Елизавета. Несовершеннолетняя только перешла в 11-класс.

Она была пристойной, воспитанной. Ни разу не имела намека в стиле одежды или поведении, что могли спровоцировать насилие, — написала девушка.

Новости Днепра про Подруга рассказала о 16-летней девушке, которую жестоко убили в Пятихатках:

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Елизаветы!

Читайте также:

Новости Днепра про Подруга рассказала о 16-летней девушке, которую жестоко убили в Пятихатках: Українська Новости Днепра про Подруга рассказала о 16-летней девушке, которую жестоко убили в Пятихатках: Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Никополе мобильные укрытия используют как туалеты
Новости Днепра
Сегодня 09:32
В Никополе мобильные укрытия используют как туалеты

Никополь каждый день находится под вражескими обстрелами.

Житель Днепропетровщины пытался пешком сбежать в Молдову
Новости Днепра
Сегодня 08:30
Житель Днепропетровщины пытался пешком сбежать в Молдову

В Одесской области на днях пограничники задержали четырех мужчин, пытавшихся…

На Днепропетровщине женщина ударила своего сожителя ножом в грудь
Новости Днепра
Вчера 19:28
На Днепропетровщине женщина ударила своего сожителя ножом в грудь

В Днепропетровской области женщина едва не убила своего сожителя.

Жительница Днепра утверждает, что ей в «Варусе» продали яйца, которые она не покупала
Новости Днепра
Вчера 16:59
Жительница Днепра утверждает, что ей в «Варусе» продали яйца, которые она не покупала

В днепровском "Варусе" снова разгорелся скандал. На этот раз из-за…

Последние новости

На Днепропетровщине рядом с мужчиной взорвалась канистра с бензином
На Днепропетровщине рядом с мужчиной взорвалась канистра с бензином

В Павлоградском районе рядом с 24-летним мужчиной взорвалась канистра с бензином.

Сегодня 10:25
1
просмотров
Netflix в новом сериале «похоронил» бойца и поэта Павла Вышебабу: он отреагировал
Netflix в новом сериале «похоронил» бойца и поэта Павла Вышебабу: он отреагировал

К счастью, Павел жив и продолжает защищать Украину от российских оккупантов.

Сегодня 10:00
2
просмотров
В Никополе мобильные укрытия используют как туалеты
В Никополе мобильные укрытия используют как туалеты

Никополь каждый день находится под вражескими обстрелами.

Сегодня 09:32
6
просмотров
На трассе Днепр-Николаев Geely съехал в кювет и перевернулся: погибла женщина
На трассе Днепр-Николаев Geely съехал в кювет и перевернулся: погибла женщина

Сегодня, 6 сентября, на трассе Н11 Днепр-Николаев недалеко от села Любимовка произошла смертельная авария.

Сегодня 09:02
3
просмотров
Житель Днепропетровщины пытался пешком сбежать в Молдову
Житель Днепропетровщины пытался пешком сбежать в Молдову

В Одесской области на днях пограничники задержали четырех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдовой.

Сегодня 08:30
6
просмотров
Ночью россияне атаковали Украину 8 ракетами и 25 дронами: сколько целей уничтожила наша ПВО
Ночью россияне атаковали Украину 8 ракетами и 25 дронами: сколько целей уничтожила наша ПВО

Ночью 6 сентября противник атаковал Украину ракетами воздушного и наземного базирования и ударными дронами.

Сегодня 08:00
8
просмотров
ДМЗ проводит масштабные ремонты коксохимического производства
ДМЗ проводит масштабные ремонты коксохимического производства

Хорошие новости!

Сегодня 07:35
8
просмотров
Погода на 6 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 6 сентября: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
6
просмотров
С 1 октября изымут из обращения некоторые старые монеты и банкноты: какие и где их обменять в Днепре
С 1 октября изымут из обращения некоторые старые монеты и банкноты: какие и где их обменять в Днепре

До 30 сентября днепряне могут обменять старые монеты и купюры, ведь с 1 октября их окончательно изъят из обращения и банки уже не будут их менять.

Вчера 21:59
14
просмотров
На войне погиб бывший сотрудник коммунального предприятия Днепра
На войне погиб бывший сотрудник коммунального предприятия Днепра

Во время боевых действий погиб Роман Олейник из Днепра.

Вчера 21:25
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх