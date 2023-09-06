Подруга рассказала о 16-летней девушке, которую жестоко убили в Пятихатках: «Была пристойной, воспитанной»

Вчера, 5 сентября, около 3:00 в Пятихатках в районе улицы Привокзальной в кустах обнаружили тело 16-летней девушки с телесными повреждениями.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием). К поискам злоумышленника привлечены около 150 правоохранителей. Они проводят все необходимые следственные и розыскные мероприятия, отрабатывают камеры видеонаблюдения, устанавливают вероятных свидетелей преступления.

Позже в соцсети подруга рассказала о 16-летней девушке, которую жестоко убили в Пятихатках. Девушку звали Елизавета. Несовершеннолетняя только перешла в 11-класс.

Она была пристойной, воспитанной. Ни разу не имела намека в стиле одежды или поведении, что могли спровоцировать насилие, — написала девушка.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Елизаветы!

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