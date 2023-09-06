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  • На Днепропетровщине женщина подала в суд на знакомую, потому что она укусила ее за губу

На Днепропетровщине женщина подала в суд на знакомую, потому что она укусила ее за губу

Сегодня 11:09
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В Терновке Павлоградского района женщина подала в суд на знакомую, потому что та укусила ее за губу.

Новости Днепра про На Днепропетровщине женщина подала в суд на знакомую, потому что она укусила ее за губу

Об этом говорится в приговоре Терновского районного суда Днепропетровской области.

По данным суда, все произошло 23 марта. Вечером во время пьяного гулянья жительница Павлограда поссорилась со своим сожителем. К ссоре присоединилась знакомая, которую женщина потом укусила за нижнюю губу.

Позже пострадавшая обратилась в суд. Во время заседания вину женщины доказали, ведь она нанесла легкие телесные повреждения в виде укушенной справа нижней губы.

Обвиняемая свою вину признала, но отметила, что тоже пострадала во время ссоры. Ущерб пострадавшей возместила и раскаивается. Учитывая, что подозреваемая мама двоих детей и раньше не была судима, поэтому ей назначили штраф — 850 гривен.

Новости Днепра про На Днепропетровщине женщина подала в суд на знакомую, потому что она укусила ее за губу

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Новости Днепра про На Днепропетровщине женщина подала в суд на знакомую, потому что она укусила ее за губуУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине женщина подала в суд на знакомую, потому что она укусила ее за губуРусский

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