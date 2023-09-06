Часть Слобожанского проспекта парализовало: что произошло

Как быстро все восстановят – пока неизвестно. Поэтому учитывайте эту информацию во время поездок по городу, а лучше выберите альтернативный маршрут!

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Пробка тянется на несколько десятков метров.

Сегодня, 6 сентября, в Днепре парализовало часть Слобожанского проспекта – в направлении улицы Калиновой.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Сегодня, 6 сентября, на трассе Н11 Днепр-Николаев недалеко от села…

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