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Часть Слобожанского проспекта парализовало: что произошло

Сегодня 11:53
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Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Новости Днепра про Часть Слобожанского проспекта парализовало: что произошло

Сегодня, 6 сентября, в Днепре парализовало часть Слобожанского проспекта – в направлении улицы Калиновой.

Пробка тянется на несколько десятков метров.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечается, что движение парализовало из-за обрыва контактной сети троллейбуса.

Как быстро все восстановят – пока неизвестно. Поэтому учитывайте эту информацию во время поездок по городу, а лучше выберите альтернативный маршрут!

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