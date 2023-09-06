У Дніпрі на Яворницького на тротуарі розібрали плитку: у чому річ

У середмісті Дніпра огородили ділянку біля пішохідного переходу на розі вулиць Воскресенської та проспекту Яворницького. Як повідомили в інспекції з благоустрою, на цій ділянці розпочалися відновлювальні роботи.
Планують відремонтувати пішохідну зону до пам’ятника молодому Шевченку.
Це – продовження ремонтних робіт, які було розпочато навесні. Незабаром безбар’єрна пішохідна зона за сучасними вимогами з’єднається з вже зробленою ділянкою, – йдеться у повідомленні.
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