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У Дніпрі на Яворницького на тротуарі розібрали плитку: у чому річ

Сьогодні 16:20
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На розі вулиці Воскресенської та проспекту Яворницького розібрали тротуарну плитку.

Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького на тротуарі розібрали плитку: у чому річ

У середмісті Дніпра огородили ділянку біля пішохідного переходу на розі вулиць Воскресенської та проспекту Яворницького. Як повідомили в інспекції з благоустрою, на цій ділянці розпочалися відновлювальні роботи. 

Планують відремонтувати пішохідну зону до пам’ятника молодому Шевченку. 

Це – продовження ремонтних робіт, які було розпочато навесні. Незабаром безбар’єрна пішохідна зона за сучасними вимогами з’єднається з вже зробленою ділянкою, – йдеться у повідомленні. 
 
Завершать роботи через місяць, а поки що ця ділянка буде огороджена. 
 

Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького на тротуарі розібрали плитку: у чому річ

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Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького на тротуарі розібрали плитку: у чому річУкраїнська

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