У Дніпрі на Яворницького на тротуарі розібрали плитку: у чому річ

На розі вулиці Воскресенської та проспекту Яворницького розібрали тротуарну плитку.

У середмісті Дніпра огородили ділянку біля пішохідного переходу на розі вулиць Воскресенської та проспекту Яворницького. Як повідомили в інспекції з благоустрою, на цій ділянці розпочалися відновлювальні роботи.

Планують відремонтувати пішохідну зону до пам’ятника молодому Шевченку.

Це – продовження ремонтних робіт, які було розпочато навесні. Незабаром безбар’єрна пішохідна зона за сучасними вимогами з’єднається з вже зробленою ділянкою, – йдеться у повідомленні.

Завершать роботи через місяць, а поки що ця ділянка буде огороджена.

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