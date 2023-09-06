Сегодня, 6 сентября, в Кривом Роге 22-летний парень пытался покончить с собой, прыгнув с моста.
Криворожанин не дошел до середины переправы, потому упал не в воду, а в траву. Это уберегло его от увечья.
Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.
Очевидцы вызвали на место полицию и «скорую».
Отмечается, что парень «был не в себе». Медики осмотрели его и отвезли в психоневрологический диспансер
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