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В Кривом Роге 22-летний парень пытался покончить с собой, прыгнув с моста

Сегодня 16:58
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Парня забрала "скорая".

Новости Днепра про В Кривом Роге 22-летний парень пытался покончить с собой, прыгнув с моста

Сегодня, 6 сентября, в Кривом Роге 22-летний парень пытался покончить с собой, прыгнув с моста.

Криворожанин не дошел до середины переправы, потому упал не в воду, а в траву. Это уберегло его от увечья.

Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.

Очевидцы вызвали на место полицию и «скорую».

Отмечается, что парень «был не в себе». Медики осмотрели его и отвезли в психоневрологический диспансер

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Новости Днепра про В Кривом Роге 22-летний парень пытался покончить с собой, прыгнув с мостаУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге 22-летний парень пытался покончить с собой, прыгнув с мостаРусский

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