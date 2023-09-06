На территорию Днепра и области запретили ввозить мясо: какое именно и в чем дело

Как сообщили в Госпродпотребслужбе, на одном из частных предприятий соседней Кировоградщины зафиксировали случаи африканской чумы свиней. Специалисты обнаружили вспышку этого заболевания у животных, живущих на территории фирмы «Андвикс».
Сейчас там ввели карантин и принимают меры, чтобы не допустить распространения болезни за пределы предприятия.
Главное управление Госпродпотребслужбы предупреждает, что с целью предотвращения занесения вируса АЧС на территорию Днепропетровской области ограничивается ввоз с территорий, неблагополучных в отношении АЧС:
— домашних свиней и диких кабанов;
— генетического материала, продуктов от них;
— сырого мяса и всех видов мясных продуктов, полученных от домашних свиней и диких кабанов, не подвергавшихся обработке, что гарантирует обезвреживание вируса АЧС;
— продуктов животного происхождения (из свиней), предназначенных для кормления животных или для использования в сельскохозяйственных и промышленных целях, фармацевтических или хирургических целях, патологического материала и биологических продуктов (из свиней).
Если предприниматели вдруг заподозрили чуму у своих животных, то они должны сразу обратиться в государственные больницы ветеринарной медицины и сообщить Главному управлению Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области по телефону: 099-723-16-99.
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