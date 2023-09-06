На територію Дніпра та області заборонили ввозити м’ясо: яке саме та у чому річ

Як повідомили в Держпродспоживслужбі, на одному із приватних підприємств сусідньої Кіровоградщини зафіксували випадки африканської чуми свиней. Фахівці виявили спалах цього захворювання у тварин, які живуть на території фірми “Андвікс”.
Наразі там ввели карантин та вживають заходи, щоб недопустити поширення хвороби за межі підприємства.
Головне управління Держпродспоживслужби попереджає, що з метою запобігання занесенню вірусу АЧС на територію Дніпропетровської області обмежується ввезення з територій, неблагополучних щодо АЧС:
Якщо підприємці раптом запідозрили чуму у своїх тварин, то вони повинні відразу звернутися до державних лікарень ветеринарної медицини та повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області за телефоном: 099-723-16-99.
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