На територію Дніпра та області заборонили ввозити м’ясо: яке саме та у чому річ

На територію області не можна завозити деякі види м'яса.

Як повідомили в Держпродспоживслужбі, на одному із приватних підприємств сусідньої Кіровоградщини зафіксували випадки африканської чуми свиней. Фахівці виявили спалах цього захворювання у тварин, які живуть на території фірми “Андвікс”.

Наразі там ввели карантин та вживають заходи, щоб недопустити поширення хвороби за межі підприємства.

Головне управління Держпродспоживслужби попереджає, що з метою запобігання занесенню вірусу АЧС на територію Дніпропетровської області обмежується ввезення з територій, неблагополучних щодо АЧС:

домашніх свиней та диких кабанів;

генетичного матеріалу, продуктів від них;

сирого м’яса та всіх видів м’ясних продуктів, отриманих від домашніх свиней і диких кабанів, які не піддавались обробленню, що гарантує знешкодження вірусу АЧС;

продуктів тваринного походження (зі свиней), призначених для годівлі тварин або для використання у сільськогосподарських та промислових цілях, у фармацевтичних або хірургічних цілях, патологічного матеріалу і біологічних продуктів (із свиней).

Якщо підприємці раптом запідозрили чуму у своїх тварин, то вони повинні відразу звернутися до державних лікарень ветеринарної медицини та повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області за телефоном: 099-723-16-99.

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