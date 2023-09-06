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  • На територію Дніпра та області заборонили ввозити м’ясо: яке саме та у чому річ

На територію Дніпра та області заборонили ввозити м’ясо: яке саме та у чому річ

Сьогодні 20:44
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На територію області не можна завозити деякі види м'яса.

Новости Днепра про На територію Дніпра та області заборонили ввозити м'ясо: яке саме та у чому річ

Як повідомили в Держпродспоживслужбі, на одному із приватних підприємств сусідньої Кіровоградщини зафіксували випадки африканської чуми свиней. Фахівці виявили спалах цього захворювання у тварин, які живуть на території фірми “Андвікс”.

Наразі там ввели карантин та вживають заходи, щоб недопустити поширення хвороби за межі підприємства. 

Головне управління Держпродспоживслужби попереджає, що з метою запобігання занесенню вірусу АЧС на територію Дніпропетровської області обмежується ввезення з територій, неблагополучних щодо АЧС:

  • домашніх свиней та диких кабанів;
  • генетичного матеріалу, продуктів від них;
  • сирого м’яса та всіх видів м’ясних продуктів, отриманих від домашніх свиней і диких кабанів, які не піддавались обробленню, що гарантує знешкодження вірусу АЧС;
  • продуктів тваринного походження (зі свиней), призначених для годівлі тварин або для використання у сільськогосподарських та промислових цілях, у фармацевтичних або хірургічних цілях, патологічного матеріалу і біологічних продуктів (із свиней).

Якщо підприємці раптом запідозрили чуму у своїх тварин, то вони повинні відразу звернутися до державних лікарень ветеринарної медицини та повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області за телефоном: 099-723-16-99.

Новости Днепра про На територію Дніпра та області заборонили ввозити м'ясо: яке саме та у чому річ

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Новости Днепра про На територію Дніпра та області заборонили ввозити м'ясо: яке саме та у чому річУкраїнська Новости Днепра про На територію Дніпра та області заборонили ввозити м'ясо: яке саме та у чому річРусский

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