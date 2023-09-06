Висело на сетке и кричало: в Днепре котенка бросили в закрытой квартире без воды и еды

В Днепре котенка бросили умирать в закрытой квартире.

Как сообщили в сообществе «Кошки ищут дом», в Днепре котенка бросили в закрытой квартире и уехали.

Арендатор, чьего котенка спасли волонтеры, взяла детей и уехала, а маленькая Шейла осталась. Котенок висел на москитной сетке и кричал из последних сил. Удалось спасти с помощью небезразличных соседей. Как рассказывают днепряне, четырехлапая сейчас в безопасности, худенькая, обезвоженная, но все равно невероятно кроткая, мурлычет непрерывно, словно благодарит.

Шейли не больше 3х месяцев, чистенькая, без блох, приучена к лотку и очень нежная. Срочно ищем новый дом для красавицы, передержка очень временная. Если у вас есть желание забрать Шейлу домой, то узнать, как это сделать можно ТУТ.

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