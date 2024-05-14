Спортсменка з Дніпропетровщини виграла Етап Кубку Європи з вітрильного спорту

Спортсменка з Дніпропетровщини Софія Науменко, вихованка школи вищої спортивної майстерності Дніпропетровської обласної ради, перемогла на Етапі Кубку Європи у класі EurILCA 2024 SUI.
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
Зазначимо, змагання відбувалися у Швейцарії, у них брали участь 122 спортсмени. Попереду ще етапи, та якщо Софія виграє наступні змагання, Europa Cup Czech Repubic, то стане переможницею Кубку Європи!
Вітаю спортсменку та її тренерів з перемогою! Дякую, що прославляєте Україну та Дніпропетровщину на міжнародній арені, – додав Микола Лукашук.
Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 9 медалей на чемпіонаті України з плавання.
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