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Зранку ворог вдарив по Нікополю з артилерії: загинув чоловік

Сьогодні 09:40
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Інші наслідки російської атаки уточнюються.

Новости Днепра про Зранку ворог вдарив по Нікополю з артилерії: загинув чоловік

Сьогодні із самого ранку ворог відкрив по Нікополю артилерійський вогонь.

Загинув 45-річний чоловік. Ще один, 47 років, отримав осколкові поранення.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Інші наслідки російської атаки уточнюються.

Новости Днепра про Зранку ворог вдарив по Нікополю з артилерії: загинув чоловік

Новости Днепра про Зранку ворог вдарив по Нікополю з артилерії: загинув чоловік

Новости Днепра про Зранку ворог вдарив по Нікополю з артилерії: загинув чоловік

Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі ворог атакував Дніпропетровщину далекобійними безпілотниками.

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Новости Днепра про Зранку ворог вдарив по Нікополю з артилерії: загинув чоловікУкраїнська

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