Зранку ворог вдарив по Нікополю з артилерії: загинув чоловік

Інші наслідки російської атаки уточнюються.

Сьогодні із самого ранку ворог відкрив по Нікополю артилерійський вогонь.

Загинув 45-річний чоловік. Ще один, 47 років, отримав осколкові поранення.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Інші наслідки російської атаки уточнюються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі ворог атакував Дніпропетровщину далекобійними безпілотниками.

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