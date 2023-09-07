Нужно ли жителям Днепра передавать показания счетчика, если они не пользуются газом

Очень часто у жителей Днепра возникает вопрос: нужно ли передавать показания счетчика, если они не пользуются газом.
Ответ дали в днепровском филиале «Газсети».
Отмечается, что передавать показания обязательно нужно.
С 1 по 5 число ежемесячно отправляйте показания прибора учета, даже если они неизменны. Это важно при формировании вашего индивидуального объема потребления голубого топлива в течение «газового года», который заканчивается 30 сентября, и расчета стоимости услуг по распределению в следующем календарном году, — говорится в сообщении.
Также в «Газсети» напомнили, как именно можно передать показания:
Напомним, ранее мы писали, что в сентябре жителям Днепра заменят счетчики газа: кому именно и что нужно знать.
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