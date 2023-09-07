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Нужно ли жителям Днепра передавать показания счетчика, если они не пользуются газом

Сегодня 14:59
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Важная информация!

Новости Днепра про Нужно ли жителям Днепра передавать показания счетчика, если они не пользуются газом

Очень часто у жителей Днепра возникает вопрос: нужно ли передавать показания счетчика, если они не пользуются газом.

Ответ дали в днепровском филиале «Газсети».

Отмечается, что передавать показания обязательно нужно.

С 1 по 5 число ежемесячно отправляйте показания прибора учета, даже если они неизменны. Это важно при формировании вашего индивидуального объема потребления голубого топлива в течение «газового года», который заканчивается 30 сентября, и расчета стоимости услуг по распределению в следующем календарном году, — говорится в сообщении.

Также в «Газсети» напомнили, как именно можно передать показания:

  1. через «личный кабинет» ООО «ГАЗСЕТИ»;
  2. в «личном кабинете» Нафтогаза;
  3. через чат-бот в Viber;
  4. через чат-бот в Telegram;
  5. с помощью электронного адреса [email protected];
  6. через голосовое меню IVR (нажав кнопку 2) или дождавшись соединения с оператором контакт-центра ГК «Нафтогаз Украины» по номерам: 066-300-2-888 (Vodafone); 098-300-2-888 (Kyivstar); 093-300-2-888 (Lifecell); 057-708-01-87 (Укртелеком); 056-747-36-35 (Укртелеком).

Новости Днепра про Нужно ли жителям Днепра передавать показания счетчика, если они не пользуются газом

Напомним, ранее мы писали, что в сентябре жителям Днепра заменят счетчики газа: кому именно и что нужно знать. 

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Новости Днепра про Нужно ли жителям Днепра передавать показания счетчика, если они не пользуются газомУкраїнська Новости Днепра про Нужно ли жителям Днепра передавать показания счетчика, если они не пользуются газомРусский

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