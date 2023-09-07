В Днепре лечат шестерых раненых в результате удара по рынку в Константиновке

Все пострадавшие в тяжелом состоянии находятся на аппаратах искусственного дыхания. Об этом пишет Суспільне.
Одной из раненых врачи заново запускали сердце. Однако состояние почти всех пострадавших удалось стабилизировать. Они сейчас в реанимации, приходят в себя от сложных операций. Некоторых пришлось оперировать дважды.
В крайне тяжелом состоянии 47-летняя женщина, которой обломок попал в сосуд головного мозга. Нейрохирурги готовятся к сложной операции.
«Все очень тяжелые, там, где взрываются ракеты, а это несколько тонн взрывчатого вещества, к сожалению, ничего живого не остается», — отмечает врач.
47-летнюю женщину зовут Елена. Ее мама Нина ждет в больнице, чтобы увидеть дочь, но врачи обещают пустить к ней, когда стабилизируют состояние пострадавшей. Во время удара Елена была на рынке, где продавала мясную продукцию. Как раз собиралась собирать товар, как случился прилет.
Женщина рассказывает, что взрыв был мощный, все было в крови, машины горели, 20 киосков разрушены до основания, стекло вылетело.
Напомним, 6 сентября россияне ударили по рынку в Константиновке. Сейчас известно о 16 погибших и 33 раненых.
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