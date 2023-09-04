Коли в Дніпрі вдарять перші заморозки

Так-так зима ближче ніж ми думаємо.

Попри те, що початок вересня видався аномально спекотним – розслаблятися рано. Синоптики вже почали говорити про перші заморозки на території України. З хорошого – вони не скоро, принаймні у південних областях, до яких Дніпро частково належить.

За інформацією кандидата географічних наук та синоптика Ігоря Кібальчича, дві перші декади вересня будуть теплими (навіть занадто), а заморозки почнуться наприкінці місяця.

Дощів буде не багато. У межах кліматичних норм. У першій та другій декаді – взагалі не буде. Локальні опади накриють хіба що правобережжя, а ось у східних та південних областях очікується посуха.

Мінімальні температури в нічний час становитимуть орієнтовно +6… +13 °С, вдень повітря прогріватиметься до +20… +26 °С. На Півдні тепліше – до +12..+16.

І вже з 20-х чисел вересня очікують перші заморозки на ґрунті.

Синоптик зауважив, що середньомісячна температура вересня в Україні очікується в межах +15… +20 °С, що на 1-3 °С вище за кліматичну норму.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: