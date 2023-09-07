Житель Днепра нашел в горохе от известного производителя камни

На днях в Telegram-канале "Черный список" появилась жалоба от жителя Днепра.

Днепрянин утверждает, что купил в одном из супермаркетов колотый горох ТМ «Терра». Когда начал его готовить, нашел два камня.

В первом же пакетике обнаружили сначала один камень, а затем и второй, размером больше, чем сам горох. Будьте осторожны, или вообще не берите ТМ «Терра». Стоматолог стоит гораздо дороже, – говорится в сообщении.

Мы обратились за комментарием в отдел качества ТМ «Терра».

Нам сообщили, что жалоба поступила, ее зарегистрировали. Сейчас менеджеры компании пытаются связаться с покупателем, чтобы уточнить номер партии продукции и провести внутреннюю проверку.

По словам работников отдела качества ТМ «Терра», сейчас есть две версии случившегося. Первая – произошел сбой в работе оборудования – и таким образом камни попали в горох, а не были отсеяны. И вторая – это недоброкачественная конкуренция и мошенничество.

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