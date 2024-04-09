До +30: как долго в Днепре продлится аномальная весенняя жара

В среду, 10 апреля, будет малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 6-11°, днем 22-27°; по городу ночью 9-11°, днем 23-25°

Согласно прогнозам синоптических сайтов, температурный «пик» наступит в четверг, 11 апреля, когда поджарит до летних +27, а иногда даже +30. Несколько прохладнее станет в субботу, 13 апреля, а дождей стоит ожидать только на следующей неделе.

Морозов или резкого понижения температуры уже можно не ждать. Лето в этом году наступило месяцем ранее.