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До +30: как долго в Днепре продлится аномальная весенняя жара

Сегодня 21:59
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В Днепре будет жарко.

Новости Днепра про До +30: как долго в Днепре продлится аномальная весенняя жара

Африканский воздух принес в Днепр аномальную жару. Только в апреле было зафиксировано три температурных рекорда. По прогнозам синоптиков, большие «плюсы» не собираются покидать наш регион.

Днепропетровский региональный центр гидрометеорологии предупреждает: 10-12 апреля на территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Новости Днепра про До +30: как долго в Днепре продлится аномальная весенняя жара

В среду, 10 апреля, будет малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура по области ночью 6-11°, днем 22-27°; по городу ночью 9-11°, днем 23-25°

Согласно прогнозам синоптических сайтов, температурный «пик» наступит в четверг, 11 апреля, когда поджарит до летних +27, а иногда даже +30. Несколько прохладнее станет в субботу, 13 апреля, а дождей стоит ожидать только на следующей неделе.

Морозов или резкого понижения температуры уже можно не ждать. Лето в этом году наступило месяцем ранее.

Новости Днепра про До +30: как долго в Днепре продлится аномальная весенняя жара

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Новости Днепра про До +30: как долго в Днепре продлится аномальная весенняя жараУкраїнська Новости Днепра про До +30: как долго в Днепре продлится аномальная весенняя жараРусский

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