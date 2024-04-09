На Днепропетровщине в первые дни нерестового запрета нарушители наловили рыбы почти на 3 млн грн убытков

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Но запрет не остановил некоторых граждан — и уже в первые дни нарушители нанесли почти 3 млн грн убытков.
Об этом сообщает Днепропетровский рыбоохранный патруль.
Так, 8 апреля патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства на реке Орель, вблизи с. Баловка Днепровского района.
Гражданин осуществлял вылов водных биоресурсов с моста запрещенным орудием лова. С помощью сетки «паук» нарушитель добыл: 62 экз. плотвы и 7 экз. окуня. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 4 кг. Убытки, нанесенные рыбным запасам, составляют 119 102 грн, — говорится в сообщении.
А уже 9 апреля рейдовая группа обнаружила двух граждан, которые вылавливали водные биоресурсы с резиновой лодки запрещенными орудиями лова на реке Ингулец вблизи с. Ингулец Криворожского района.
Рыбные мародеры с помощью 9 сетей наловили 400 кг водных биоресурсов, а именно: 1290 экз. плотвы, 255 экз. карася серебристого, 41 экз. раков, 28 экз. окуня, 12 экз. щуки, 12 экз. леща и 1 экз. сазана. Своими действиями граждане нанесли государству ущерб на сумму 2 710 973 грн, — отметили в рыбоохранном патруле.
В отношении нарушителей оформлены админпротоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дел готовятся для передачи в правоохранительные органы по местам совершения правонарушений. Рассматривается вопрос об открытии уголовных производств по ст. 249 УКУ (незаконное занятие рыбным промыслом). Лодка, запрещенные орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.
О нарушении правил рыболовства и порядка приобретения или сбыта рыбы можно сообщать на «горячую линию» управления Госрыбагентства в Днепропетровской области по телефону: (096) 400-02-50.
Напомним, нарушение правил рыболовства наказывается как наложением штрафов, так и привлечением к уголовной ответственности. Детали — ЗДЕСЬ!
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