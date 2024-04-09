Квартиры в столице и часы в полумиллионе: появились свежие декларации нардепов от Днепропетровской области

В этом году народные депутаты снова подают декларацию о доходах. В Верховной Раде нашу область представляет около двух десятков депутатов. Все они подали свои декларации.

Журналисты dnepr.info изучили декларации нардепов от Днепра и Днепропетровской области.

Всего в Раде от Днепропетровщины «от командировано» 17 депутатов. Мы решили посмотреть декларации их всех. Для удобства мы будем писать о том, что есть в декларациях у депутатов частями.

Муж предпринимательницы

Депутат Вячеслав Медяник за 2023 год заработал 747,1 тыс грн. Это зарплата, которую ему выплатили в Верховной Раде. По совместительству он работал еще и в Днепропетровском государственном университете внутренних дел и получил там 32,1 тыс грн зарплаты. Доход его жены от предпринимательской деятельности за прошлый год составил 6,5 млн грн.

В наличных деньгах Медяник хранит 95 тыс грн, еще 90 тыс грн. наличных хранит его жена. На банковском счету у нее находится 4,3 млн грн.

Ездит депутат на автомобиле жены – это Porsche Cayenne 2018 года выпуска стоимостью 2,1 млн грн.

Также вместе с женой он владеет домом на 210 кв м в Днепре, право собственности было получено еще до получения депутатских полномочий. Стоимость домовладения составляет 350 тыс грн.

В собственности супругов с 2018 года находится земельный участок на 450 кв м, стоимостью 650 тыс грн.

Прежде чем стать депутатом ВР работал юристом и предпринимателем. Народным депутатом был избран в одномандатном избирательном округе №27 в Днепре – это часть Самарского и Соборного районов города

Любитель бадминтона

Депутат Кирилл Нестеренко за прошлый год заработал 664,5 тыс грн. и получил еще 510 тыс грн в качестве дохода за отчуждение движимого имущества. На банковском счету у Нестеренко находится 57 грн на одном и 33,7 тыс. грн на другом. Наличными депутат хранит значительно больше – 22 тыс долл, 10 тыс евро и 150 тыс грн.

В собственности депутата есть мотоцикл 1992 выпуска Honda VFR 40R, приобретенный им за 5 тыс грн летом 2020 года и автомобиль 2101 приобретен в том же году за аналогичную сумму.

Всю жизнь он занимался бадминтоном, до выборов в ВР успел создать СММ-агентство, которое занимается развитием брендов и общественную благотворительную организацию.

Избирался в избирательном округе №26 в Днепре – это Шевченковский и часть Центрального района города.

Представитель Интерпайпа

Депутат Дмитрий Кисилевский за прошлый год заработал 642,5 тыс грн. Его жена, занимающаяся предпринимательской деятельностью, заработала 892,4 тыс грн.

В прошлом году он стал владельцем квартиры в Киеве на 47,6 кв м. Приобрел он ее в марте 2023 года за 571,2 тыс грн. Это не единственная квартира депутата в столице. В 2021 году он купил в Киеве небольшую квартиру на 40,2 кв. м за 482,4 тыс грн.

Также депутат владеет двумя автомобилями. Один из них был приобретен в 2014 году, другой – недавно – в конце января 2022 года. На авто марки Skoda Kodiaq за 1,1 млн грн. ездит жена политика, потому что именно она в декларации указана как пользователь.

Наличными у депутата насчитывается 50 тыс долл, а вот в банке он держит 141,6 тыс грн. Наличных средств у политика жены чуть больше – 120 тыс долл., а в банке на счету у нее 129,4 тыс грн. и 3,5 тыс фунтов.

До выборов в ВР был директором корпоративных отношений промышленной компании Interpipe, является организатором инженерного шоу Interpipe TechFest. Избрался в ВР от избирательного округа №24 – это Индустриальный и часть Самарского района Днепра.

Бывший волонтер

Депутат Юрий Мысягин по основному месту работы заработал 639,5 тыс. грн, а также получил 40,8 тыс. грн. процентов за деньги, которые он хранит в банке. на автомобиле Range Rover 2013 выпуска, который он приобрел за 1,1 млн грн в 2021 году.

До выборов в Верховную Раду он занимался предпринимательской деятельностью, с 2014 года активно поддерживал ВСУ, в том числе 93, 53 и 54 ОМБр. В 2015 году являлся депутатом Днепропетровского областного совета.

В Верховную Раду попал от избирательного округа №28 в Днепре – Новокодацкий и часть АНД-района.

Депутат-писатель

Депутат Максим Бужанский за год работы в Верховной Раде заработал 630 тыс грн, его жена заработала за год в несколько раз больше –

1,03 млн грн. Также депутат получил 6,2 тыс грн. роялти от своих ранее изданных произведений. В наличных деньгах его жена хранит 146 тыс дол, а сам Бужанский дал взаймы 31,5 тыс дол. У депутата несколько банковских счетов, как и у его жены, но все деньги у него хранятся в национальной валюте. Больше всего в банке хранит его жена 103,3 тыс грн.

Автомобилем Бужанский пользуется арендованным – ездит на Lexus LX470 2004 года выпуска. Его жена передвигается на авто 2018 года – это Toyota Corolla 2018 выпуска.

Также депутат задекларировал часы марки Bovet, которые он приобрел в 2018 году за 556 тыс грн. Также он имеет право постоянного пользования квартирой на 139,5 кв. м в Днепре стоимостью 3 млн грн.

В Верховную Раду прошел выиграв выборы в 2019 году от избирательного округа №25 – Чечеловский и часть АНД-района. До этого являлся менеджером частной фирмы, писал книги.

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