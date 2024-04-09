В Днепре полиция разыскивает 11-летнего мальчика: пропал еще 7 апреля

Полиция Днепра разыскивает 11-летнего Кирилла Кокарева.
Известно, что 7 апреля мальчик ушел из дома в Индустриальном районе города и сейчас его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, короткие светлые волосы.
Был одет: черный спортивный костюм, черные кроссовки с разноцветными вставками по бокам.
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Кирилла, сообщите об этом по телефонам: 0 (96) 884 83 94 или 102.
Важна любая информация!
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине 26 лет разыскивают 55-летнюю женщину: приметы.
Читайте также:
Александра Лучка
Автор:
С 1 апреля 2024 года в Днепропетровской области начался нерестовый…
Новый французский премьер имеет родственников с Екатеринославскими корнями.
Важна любая информация!
В Никополе на Днепропетровщине во время утреннего обстрела пострадали люди.
С 1 апреля 2024 года в Днепропетровской области начался нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов.
В Днепре предупредили о массовом взрыве.
Хорошего весеннего дня, друзья!
Заведующая больницей на Днепропетровщине подделывала документы, чтобы "списать" военнообязанных.
В Днепре спасают военного из Винницкой области.
Жители Днепра показали местную "Ирландию".
В Днепре маршрутка будет курсировать по сокращенной схеме движения.
В Днепропетровской области ищут пропавших детей.
Без воды в сутки останется половина города.
Раньше по Днепру можно было увидеть несколько небольших зданий с вывеской «Горсправка». Это были своего рода сервисные центры по предоставлению информации для жителей города. Данные в них узнать можно было самые разные.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!