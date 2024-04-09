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В Днепре полиция разыскивает 11-летнего мальчика: пропал еще 7 апреля

Сегодня 14:19
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про В Днепре полиция разыскивает 11-летнего мальчика: пропал еще 7 апреля

Полиция Днепра разыскивает 11-летнего Кирилла Кокарева.

Известно, что 7 апреля мальчик ушел из дома в Индустриальном районе города и сейчас его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, короткие светлые волосы.

Был одет: черный спортивный костюм, черные кроссовки с разноцветными вставками по бокам.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Кирилла, сообщите об этом по телефонам: 0 (96) 884 83 94 или 102.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине 26 лет разыскивают 55-летнюю женщину: приметы.

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