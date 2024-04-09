Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

До +30: як довго в Дніпрі триватиме аномальна весняна спека

Сьогодні 21:59
просмотров

У Дніпрі буде спекотно.

Новости Днепра про До +30: як довго в Дніпрі триватиме аномальна весняна спека

Африканське повітря принесло до Дніпра аномальну спеку. Лише у квітні було зафіксовано три температурні рекорди. За прогнозами синоптиків, великі “плюси” не збираються покидати наш регіон.

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології попереджає: 10-12 квітня на території Дніпропетровської області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека. 
 

Новости Днепра про До +30: як довго в Дніпрі триватиме аномальна весняна спека

У середу, 10 квітня, буде малохмарно. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 6-11°, вдень 22-27°; по місту вночі 9-11°, вдень 23-25°
 
Згідно з прогнозами синоптичних сайтів, температурний “пік” настане у четвер, 11 квітня, коли вжарить до літніх +27, а подекуди навіть +30. Дещо прохолодніше стане у суботу, 13 квітня, а дощів варто очікувати лише наступного тижня. 
 
Морозів чи різкого зниження температури вже можна не чекати. Літо цьогоріч настало на місяць раніше. 
 

Новости Днепра про До +30: як довго в Дніпрі триватиме аномальна весняна спека

Читайте також:

Новости Днепра про До +30: як довго в Дніпрі триватиме аномальна весняна спекаУкраїнська Новости Днепра про До +30: як довго в Дніпрі триватиме аномальна весняна спекаРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі розшукують зниклу 12-річну дівчинку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:53
    У Дніпрі розшукують зниклу 12-річну дівчинку

    Треба допомога.

    На березі водосховища поблизу Дніпра виявили сотні загиблих карасів: що кажуть фахівці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:09
    На березі водосховища поблизу Дніпра виявили сотні загиблих карасів: що кажуть фахівці

    На водосховищі поблизу Дніпра масовий мор риби.

    Без Висоцького та Говорова: у Дніпрі змінять назву ще 9 вулиць
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:38
    Без Висоцького та Говорова: у Дніпрі змінять назву ще 9 вулиць

    У Дніпрі дерусифікують ще ряд вулиць.

    Де у Дніпрі знаходилася Циганська площа і що з нею сталося: ринок, церква та училище (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:59
    Де у Дніпрі знаходилася Циганська площа і що з нею сталося: ринок, церква та училище (ФОТО)

    У другій половині XIX століття місто стрімко розросталося. У пошуках…

    Наверх