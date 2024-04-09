До +30: як довго в Дніпрі триватиме аномальна весняна спека
До +30: як довго в Дніпрі триватиме аномальна весняна спека
Сьогодні 21:59
просмотров
У Дніпрі буде спекотно.
Африканське повітря принесло до Дніпра аномальну спеку. Лише у квітні було зафіксовано три температурні рекорди. За прогнозами синоптиків, великі “плюси” не збираються покидати наш регіон.
Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології попереджає: 10-12 квітня на території Дніпропетровської області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.
У середу, 10 квітня, буде малохмарно. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 6-11°, вдень 22-27°; по місту вночі 9-11°, вдень 23-25°
Згідно з прогнозами синоптичних сайтів, температурний “пік” настане у четвер, 11 квітня, коли вжарить до літніх +27, а подекуди навіть +30. Дещо прохолодніше стане у суботу, 13 квітня, а дощів варто очікувати лише наступного тижня.
Морозів чи різкого зниження температури вже можна не чекати. Літо цьогоріч настало на місяць раніше.
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"