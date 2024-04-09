До +30: як довго в Дніпрі триватиме аномальна весняна спека

У Дніпрі буде спекотно.

Африканське повітря принесло до Дніпра аномальну спеку. Лише у квітні було зафіксовано три температурні рекорди. За прогнозами синоптиків, великі “плюси” не збираються покидати наш регіон.

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології попереджає: 10-12 квітня на території Дніпропетровської області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

У середу, 10 квітня, буде малохмарно. Без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 6-11°, вдень 22-27°; по місту вночі 9-11°, вдень 23-25°

Згідно з прогнозами синоптичних сайтів, температурний “пік” настане у четвер, 11 квітня, коли вжарить до літніх +27, а подекуди навіть +30. Дещо прохолодніше стане у суботу, 13 квітня, а дощів варто очікувати лише наступного тижня.

Морозів чи різкого зниження температури вже можна не чекати. Літо цьогоріч настало на місяць раніше.

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