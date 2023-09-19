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До +27: как долго в Днепре продержится аномальная осенняя жара

Сегодня 21:22
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Похоже, осень ушла в отпуск и что-то возвращаться не собирается.

Новости Днепра про До +27: как долго в Днепре продержится аномальная осенняя жара

Хотя часть Украины вскоре накроет небольшой атмосферный фронт, который занесет некоторым регионам осадки, однако сухая, аномально теплая погода продержится еще долго.

Как отметила синоптикиня Наталья Диденко, небольшие дожди пройдут местами в западных (а значит и в Карпатах) и в северных областях.
На остальной территории удержится сухая погода, лишь влажной облачностью захватит Виннитчину.

Жарче всего на юге Украины, где температура воздуха прогреется до +28. В Днепре с районами и на Полтавщине +23+26 градусов, на западе, в Киевской, Житомирской и Черниговской областях будет свежее, +18+23 градуса.

Новости Днепра про До +27: как долго в Днепре продержится аномальная осенняя жара

Аномальное тепло продержится в Днепре как минимум до конца недели, когда ударит +27. Правда, ночью будет прохладно — +11..+12 градусов, так что утром/вечером стоит прихватить с собой теплую одежду. Дальше загадывать не будем, ведь погода может измениться в любой момент.

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Новости Днепра про До +27: как долго в Днепре продержится аномальная осенняя жараУкраїнська Новости Днепра про До +27: как долго в Днепре продержится аномальная осенняя жараРусский

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