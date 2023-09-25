Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Четвертый месяц лета: как долго в Днепре будет держаться осенняя жара

Сегодня 21:31
просмотров

Сентябрь 2023 года полноценный четвертый месяц лета.

Новости Днепра про Четвертый месяц лета: как долго в Днепре будет держаться осенняя жара

Во дворе 25 сентября, а в Украине продолжается метеорологическое лето, хотя календарное закончилось три недели назад. Антициклон будет держать в плену территории большинства областей еще несколько дней.

По словам синоптика Наталки Диденко, температура воздуха ожидается высокой, +24+29 градусов и даже в ночные часы будет не холодно, +10+17 градусов.

Похолодание следует ожидать с 1 октября. Первые дожди виднеются после 3 октября.

В Днепре в ближайшие дни, по данным синоптических сайтов, ожидаются пожилые +27. Несколько спадет жара до субботы, когда температура воздуха опустится до +24 днем и 10 ночью.

Новости Днепра про Четвертый месяц лета: как долго в Днепре будет держаться осенняя жара

Читайте также:

Новости Днепра про Четвертый месяц лета: как долго в Днепре будет держаться осенняя жараУкраїнська Новости Днепра про Четвертый месяц лета: как долго в Днепре будет держаться осенняя жараРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине предприниматели присвоили 40 га земли у водоема стоимостью более полумиллиарда
Новости Днепра
Сегодня 19:31
На Днепропетровщине предприниматели присвоили 40 га земли у водоема стоимостью более полумиллиарда

Земли водного фонда взяли в аренду и не вернули.

Экс-военком из Днепра с начала войны обогатился на 250 тысяч долларов
Новости Днепра
Сегодня 18:44
Экс-военком из Днепра с начала войны обогатился на 250 тысяч долларов

За последние полтора года экс-военком из Днепра обогатился на 8,8…

В Днепре в Новокодакском районе заметили черный дым: что произошло
Новости Днепра
Сегодня 18:30
В Днепре в Новокодакском районе заметили черный дым: что произошло

Сегодня, 25 сентября, в Новокодакском районе горожане заметили черный дым.

В Днепре в АТБ наведались кикиморы (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 17:47
В Днепре в АТБ наведались кикиморы (ВИДЕО)

Чего только не увидишь.

Последние новости

В Днепропетровской области чуть не вспыхнул хвойный лес
В Днепропетровской области чуть не вспыхнул хвойный лес

На территории Криворожского района 25 сентября начал гореть лес.

Сегодня 22:01
2
просмотров
В Кривом Роге будут судить горожанку, которая «сливала» местонахождение Нацгвардии
В Кривом Роге будут судить горожанку, которая «сливала» местонахождение Нацгвардии

В Кривом Роге пройдет суд над предательницей, которая оправдывала агрессию РФ против Украины и публиковала информацию о расположении подразделений ВСУ.

Сегодня 20:54
2
просмотров
От имени и до владения языками: какие данные о призывниках попадут в электронный госреестр
От имени и до владения языками: какие данные о призывниках попадут в электронный госреестр

ТЦК и СП смогут автоматически получать все необходимые сведения.

Сегодня 20:10
3
просмотров
На Днепропетровщине предприниматели присвоили 40 га земли у водоема стоимостью более полумиллиарда
На Днепропетровщине предприниматели присвоили 40 га земли у водоема стоимостью более полумиллиарда

Земли водного фонда взяли в аренду и не вернули.

Сегодня 19:31
1
просмотров
Экс-военком из Днепра с начала войны обогатился на 250 тысяч долларов
Экс-военком из Днепра с начала войны обогатился на 250 тысяч долларов

За последние полтора года экс-военком из Днепра обогатился на 8,8 миллиона гривен.

Сегодня 18:44
3
просмотров
В Днепре в Новокодакском районе заметили черный дым: что произошло
В Днепре в Новокодакском районе заметили черный дым: что произошло

Сегодня, 25 сентября, в Новокодакском районе горожане заметили черный дым.

Сегодня 18:30
8
просмотров
В Днепре в АТБ наведались кикиморы (ВИДЕО)
В Днепре в АТБ наведались кикиморы (ВИДЕО)

Чего только не увидишь.

Сегодня 17:47
4
просмотров
В Днепре в «Варусе» за 279 грн за кг продают конфеты с червями
В Днепре в «Варусе» за 279 грн за кг продают конфеты с червями

На днях в Днепре произошел неприятный инцидент в супермаркете "Варус".

Сегодня 17:45
9
просмотров
Сколько стоит квадратный метр жилья в разных районах Днепра: где купить квартиру дешевле всего
Сколько стоит квадратный метр жилья в разных районах Днепра: где купить квартиру дешевле всего

В среднем в Днепре цена на квадратный метр жилой площади составляет 39,4 тыс грн. При этом дешевле всего квадратный метр отдают в Новокодацком районе Днепра, а дороже всего квартиры – в Соборном районе.

Сегодня 17:43
9
просмотров
Вблизи Днепра на Голубых озерах нашли тело 65-летнего мужчины
Вблизи Днепра на Голубых озерах нашли тело 65-летнего мужчины

В Днепровском районе нашли утопленника.

Сегодня 17:08
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх