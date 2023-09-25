Четвертый месяц лета: как долго в Днепре будет держаться осенняя жара

Сентябрь 2023 года полноценный четвертый месяц лета.

Во дворе 25 сентября, а в Украине продолжается метеорологическое лето, хотя календарное закончилось три недели назад. Антициклон будет держать в плену территории большинства областей еще несколько дней.

По словам синоптика Наталки Диденко, температура воздуха ожидается высокой, +24+29 градусов и даже в ночные часы будет не холодно, +10+17 градусов.

Похолодание следует ожидать с 1 октября. Первые дожди виднеются после 3 октября.

В Днепре в ближайшие дни, по данным синоптических сайтов, ожидаются пожилые +27. Несколько спадет жара до субботы, когда температура воздуха опустится до +24 днем и 10 ночью.

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