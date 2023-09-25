В Днепре в «Варусе» за 279 грн за кг продают конфеты с червями

Днепряне купили там конфеты «Лещина» ТМ «Рошен», а когда развернули и начали есть, обнаружили там сюрприз — червя.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Отметим, стоимость этих конфет 278,70 грн за килограмм, они продаются на вес. Покупали их днепряне в «Варусе», что на улице Шолохова, 7.
Мы обратились за комментарием на горячую линию супермаркетов «Варус». Наше обращение зарегистрировали и обещали нам перезвонить в течение трех дней. Когда появится дополнительная информация, мы обязательно сообщим!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре по свежей выпечке в Varus гуляют мухи (ФОТО).
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