В Днепре в «Варусе» за 279 грн за кг продают конфеты с червями

На днях в Днепре произошел неприятный инцидент в супермаркете "Варус".

Днепряне купили там конфеты «Лещина» ТМ «Рошен», а когда развернули и начали есть, обнаружили там сюрприз — червя.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Отметим, стоимость этих конфет 278,70 грн за килограмм, они продаются на вес. Покупали их днепряне в «Варусе», что на улице Шолохова, 7.

Мы обратились за комментарием на горячую линию супермаркетов «Варус». Наше обращение зарегистрировали и обещали нам перезвонить в течение трех дней. Когда появится дополнительная информация, мы обязательно сообщим!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре по свежей выпечке в Varus гуляют мухи (ФОТО).

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