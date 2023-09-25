В Днепре некоторые маршрутки временно изменят схему движения: подробности

В Днепре вносятся временные изменения в схему объезда перекрестка ул. Львовской и просп. Сергей Нигоян, где сейчас идет ремонт трамвайного переезда.
Об этом сообщили в департаменте транспорта городского совета.
Итак, 27-30 сентября будет перекрыт правый поворот с просп. Леси Украинки на ул. 128-й Бригады Теробороны для автомобильного транспорта. Поэтому автобусные маршруты №34, 73 и 106 в обоих направлениях будут двигаться через Сечевой переулок.
А 1-4 октября будет перекрыт правый поворот с ул. 128-й Бригады Теробороны на просп. Сергея Нигояна. Поэтому автобусные маршруты № 75-К, 86, 90, 141, 146-А и 157-А будут объезжать мимо автовокзала через ул. Щепкина в обоих направлениях.
В другие дни на период ремонта трамвайного переезда (с 16 сентября по 9 октября) будет действовать следующая схема движения:
Также в этот период в городе трамвайные маршруты №11 и №15 объединены, трамвайный маршрут №14 и троллейбусный маршрут №4 временно не работают.
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