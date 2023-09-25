Убийство и изнасилование 16-летней Лизы в Пятихатках: подозреваемый – отец подруги убитой

С момента обнаружения тела погибшей ежедневно 150-200 полицейских работали над раскрытием. Опросили почти всех жителей города, собрали данные со всех камер видеонаблюдения, осмотрели более тысячи автомобилей, проверили около 600 человек.
23 сентября правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее судимый местный житель. ДНК-экспертиза подтвердила подозрения полицейских. И сам задержанный признался.
Как оказалось, фигурант дела – отец подруги убитой. Злоумышленник сначала преследовал свою жертву, затем затащил ее в кусты, изнасиловал и убил.
Об этом сообщает «ДнепрТВ».
Напомним, ранее мы сообщали, что после совершения преступления злоумышленник пытался скрыться за границей у жены, надеясь, что со временем интенсивность поисков снизится.
24 сентября мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Также это ужасное преступление прокомментировал министр МВД Игорь Клименко.
Читайте также:
Автор:
Новые детали о подозреваемом рассказал министр МВД Игорь Клименко.
Вблизи Никополя массово убивают черепах.
В Кривом Роге произошла очень странная авария.
Почти три недели искали подозреваемого в убийстве 16-летней Лизы из…
25 сентября Киевский апелляционный суд рассматривает апелляцию относительно меры пресечения для Игоря Коломойского, подозреваемого в отмывании средств и мошенничестве.
Новые детали о подозреваемом рассказал министр МВД Игорь Клименко.
Осень – сезон, когда люди продают или покупают дачи. В Днепре купить дачу можно по цене от 37 тыс грн. За эти деньги садовод-любитель получит простор для выращивания чего угодно в небольших количествах и еще маленький домик, где можно будет…
Некоторые днепряне могут потерять субсидии во время нового отопительного сезона.
Вблизи Никополя массово убивают черепах.
Успенский собор был одним из старейших храмов Днепра. В 1936 году он был закрыт, а после реконструирован практически до неузнаваемости.
В Кривом Роге произошла очень странная авария.
Почти три недели искали подозреваемого в убийстве 16-летней Лизы из Пятихаток, изнасилованной в ночь на 4 сентября.
Выяснились новые подробности о застреленном патрульным водителе.
На днях в Днепре произошел ужасный инцидент.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!