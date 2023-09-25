Убийство и изнасилование 16-летней Лизы в Пятихатках: подозреваемый – отец подруги убитой

В начале сентября Днепропетровщину потрясло ужасное преступление: в Пятихатках изнасиловали и убили 16-летнюю девушку.

С момента обнаружения тела погибшей ежедневно 150-200 полицейских работали над раскрытием. Опросили почти всех жителей города, собрали данные со всех камер видеонаблюдения, осмотрели более тысячи автомобилей, проверили около 600 человек.

23 сентября правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее судимый местный житель. ДНК-экспертиза подтвердила подозрения полицейских. И сам задержанный признался.

Как оказалось, фигурант дела – отец подруги убитой. Злоумышленник сначала преследовал свою жертву, затем затащил ее в кусты, изнасиловал и убил.

Об этом сообщает «ДнепрТВ».

Напомним, ранее мы сообщали, что после совершения преступления злоумышленник пытался скрыться за границей у жены, надеясь, что со временем интенсивность поисков снизится.

24 сентября мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Также это ужасное преступление прокомментировал министр МВД Игорь Клименко.

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