Какая ситуация с Запорожской АЭС по состоянию на утро 5 июля

По состоянию на утро 5 июля ЗАЭС работает в штатном режиме.

Об этом сообщил начальник Никопольского РОА Евгений Евтушенко.

Руководитель РВА отметил, что значительные перемещения живой силы и техники оккупантов не зафиксированы. А радиационная ситуация в пределах нормы и аномальных изменений не зафиксирована.

Россияне готовят теракт

Во вторник, 4 июля, в сети начали разгонять сообщения о том, что Украина может атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля, чтобы обвинить в этом РФ. Первоисточник этой информации – российские пропагандистские каналы.

Однако позже в ВСУ официально сообщили о вероятности провокаций со стороны РФ на ЗАЭС. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении отметил, что на крыше между 3 и 4 блоком россияне установили предметы, похожие на взрывчатку. Поэтому разведка предполагает, что оккупанты таким образом могут инсценировать обстрел со стороны Украины.

Из-за этих сообщений в соцсетях началась паника и все ждали ночного теракта. Впрочем, по состоянию на сейчас, все хорошо

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