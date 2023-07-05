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  • На Дніпропетровщині безвісти зникла 78-річна бабуся, яка страждає на втрату пам’яті: допоможіть знайти

На Дніпропетровщині безвісти зникла 78-річна бабуся, яка страждає на втрату пам’яті: допоможіть знайти

Вчора 11:38
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині безвісти зникла 78-річна бабуся, яка страждає на втрату пам'яті: допоможіть знайти

У Дніпропетровській області безвісти зникла 78-річна Любов Мороз.

4 липня вона пішла з дому в селищі Карнаухівка та не повернулась. Наразі її місцезнаходження невідоме.

Про це повідомляє пошуково-рятувальний загін “Мілена”.

Прикмети: зріст 165-170 сантиметрів, худорлявої статури, сиве волосся, заплетене у дві коси, світло-блакитні очі.

Була одягнена: темно-синя сукня, гумові капці.

Важливо: жінка страждає на втрату пам’яті.

Якщо ви бачили бабусю або знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номером: 068-777-01-12.

Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині безвісти зникла 78-річна бабуся, яка страждає на втрату пам'яті: допоможіть знайти

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області безвісти зникла 15-річна дівчина.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині безвісти зникла 78-річна бабуся, яка страждає на втрату пам'яті: допоможіть знайтиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині безвісти зникла 78-річна бабуся, яка страждає на втрату пам'яті: допоможіть знайтиРусский

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