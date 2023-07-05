На Дніпропетровщині безвісти зникла 78-річна бабуся, яка страждає на втрату пам’яті: допоможіть знайти

У Дніпропетровській області безвісти зникла 78-річна Любов Мороз.
4 липня вона пішла з дому в селищі Карнаухівка та не повернулась. Наразі її місцезнаходження невідоме.
Про це повідомляє пошуково-рятувальний загін “Мілена”.
Прикмети: зріст 165-170 сантиметрів, худорлявої статури, сиве волосся, заплетене у дві коси, світло-блакитні очі.
Була одягнена: темно-синя сукня, гумові капці.
Важливо: жінка страждає на втрату пам’яті.
Якщо ви бачили бабусю або знаєте, де вона може бути, повідомте про це за номером: 068-777-01-12.
Важлива будь-яка інформація!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області безвісти зникла 15-річна дівчина.
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Бережіть себе!
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