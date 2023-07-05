В Днепре нарушителю подложили фейковый штраф за неправильную парковку

В Днепре нарушителю парковки мошенники подложили фейковый штраф.

Об этом рассказали в Едином парковочном пространстве.

Днепрянин получил штраф за неправильную парковку, но нашел в конверте два листа. Один счет – за нарушение ПДД, а второй якобы за эвакуацию. Водитель обратился в инспекцию за разъяснениями.

Как оказалось, днепрянин едва не стал жертвой аферы. Мошенники подложили к настоящему штрафу еще один счет за эвакуацию, где получателем указали ООО, которое по названию похоже на одного оператора парковок в Днепре.

Однако, как отметили в инспекции по парковке, указанная организация никак не связана с инспекцией и КП «Транспортная инфраструктура города».

Представители инспекции обратились в полицию, чтобы сообщить о мошеннической схеме.

Как отличить настоящий счет от фейкового

Если вы получили штраф – проверьте реквизиты. Указанные в реквизитах получатели должны быть такими:

— ГУК в Днепропетровской области, г. Днепр/21081100 – за нарушение ПДД;

— КП «Транспортная инфраструктура города» ДМР – за транспортировку транспортного средства в штрафплощадку с полной массой и за хранение транспортного средства на штрафплощадке по ул. Курсантская или ул. Руденко;

– ГУНП в Днепропетровской обл. — за хранение транспортного средства на штрафплощадке по ул. Осенняя.

Кроме этого, если авто не эвакуировали — не может быть штрафа за транспортировку и хранение на штрафплощадке.

Если получили фейковый штраф, обращайтесь в правоохранительные органы.

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