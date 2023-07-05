В Днепре нарушителю подложили фейковый штраф за неправильную парковку

Об этом рассказали в Едином парковочном пространстве.
Днепрянин получил штраф за неправильную парковку, но нашел в конверте два листа. Один счет – за нарушение ПДД, а второй якобы за эвакуацию. Водитель обратился в инспекцию за разъяснениями.
Как оказалось, днепрянин едва не стал жертвой аферы. Мошенники подложили к настоящему штрафу еще один счет за эвакуацию, где получателем указали ООО, которое по названию похоже на одного оператора парковок в Днепре.
Однако, как отметили в инспекции по парковке, указанная организация никак не связана с инспекцией и КП «Транспортная инфраструктура города».
Представители инспекции обратились в полицию, чтобы сообщить о мошеннической схеме.
Если вы получили штраф – проверьте реквизиты. Указанные в реквизитах получатели должны быть такими:
— ГУК в Днепропетровской области, г. Днепр/21081100 – за нарушение ПДД;
— КП «Транспортная инфраструктура города» ДМР – за транспортировку транспортного средства в штрафплощадку с полной массой и за хранение транспортного средства на штрафплощадке по ул. Курсантская или ул. Руденко;
– ГУНП в Днепропетровской обл. — за хранение транспортного средства на штрафплощадке по ул. Осенняя.
Кроме этого, если авто не эвакуировали — не может быть штрафа за транспортировку и хранение на штрафплощадке.
Если получили фейковый штраф, обращайтесь в правоохранительные органы.
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