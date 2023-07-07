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Кількість жертв ракетного удару по Львову різко зросла

Сьогодні 07:15
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У Львові кількість жертв від ракетного удару, завданого Росією в ніч на 6 липня, зросла до 9 осіб.

Новости Днепра про Кількість жертв ракетного удару по Львову різко зросла

Про це повідомляє МВС.

“Львів. Кількість загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу зросла до 9 осіб, 42 особи отримали поранення”, – сказано в повідомленні.

В МВС зауважили, що серед постраждалих троє дітей.

Станом на 07:00 п’ятниці, 7 липня рятувально-пошукові роботи на місці трагедії ще тривають.

Нагадаємо, у Львові минулої ночі, 6 липня, пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги в Україні. РФ атакувала обласний центр ракетами “Калібр”, які поцілили у житлову багатоповерхівку. Сили протиповітряної оборони збили 7 із 11 ворожих ракет.

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