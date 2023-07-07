В Днепре на три недели остановит движение популярный трамвай

В Днепре почти три недели не будет курсировать трамвай №15.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

С сегодняшнего дня, 7 июля, остановил свое движение трамвай №15. Причина – ремонтные работы на трамвайных путях и перекрытие движения на пересечении проспекта Ивана Мазепы и улицы Киевской.

Этот маршрут должен снова заработать после 27 июля.

Как сообщили в патрульной полиции, с 7 по 27 июля из-за капитального ремонта трамвайных путей вводится ограничение движения для всего транспорта на данном участке.

Объезжать придется через Криворожское шоссе, Криворожскую улицу, проспект Металлургов, улицу Виктора Мерзленко и проспект Ивана Мазепы. В целях безопасности дорожного движения на перекрестке улицы Криворожской и проспекта Металлургов установят временный светофорный объект.

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