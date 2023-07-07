В Днепре на три недели остановит движение популярный трамвай

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
С сегодняшнего дня, 7 июля, остановил свое движение трамвай №15. Причина – ремонтные работы на трамвайных путях и перекрытие движения на пересечении проспекта Ивана Мазепы и улицы Киевской.
Этот маршрут должен снова заработать после 27 июля.
Как сообщили в патрульной полиции, с 7 по 27 июля из-за капитального ремонта трамвайных путей вводится ограничение движения для всего транспорта на данном участке.
Объезжать придется через Криворожское шоссе, Криворожскую улицу, проспект Металлургов, улицу Виктора Мерзленко и проспект Ивана Мазепы. В целях безопасности дорожного движения на перекрестке улицы Криворожской и проспекта Металлургов установят временный светофорный объект.
Читайте также:
Автор:
В Днепре задержан водитель-нарушитель.
Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день шашлыка. Это одно…
В Днепре в среду, 5 июля, произошел ужасный инцидент.
В Днепре официально собираются поставить на паузу реконструкцию Севастопольского парка…
В Днепре задержан водитель-нарушитель.
Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день шашлыка. Это одно из самых старых блюд в мире. Считается, что «первооткрывателями» шашлыка были кочевые племена Азии, но первые упоминания об этом блюде можно встретить во времена античности. Ученые-историки считают, что популярность шашлыка…
В Днепре в среду, 5 июля, произошел ужасный инцидент.
В Днепре официально собираются поставить на паузу реконструкцию Севастопольского парка и законсервировать строительство
Завораживает!
К 4 годам тюрьмы приговорили директора Павлоградского химзавода.
Берите зонтик!
В Днепре в очередной раз хотят продать Английский клуб.
В четверг, 6 июля, в 20:13 на линию "101" жители Кривого Рога сообщили, что с противоположного берега Соколовского карьера подросток зовет на помощь.
Днепряне купили "мохнатое" печенье.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!