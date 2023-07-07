У Дніпрі на три тижні зупинить рух популярний трамвай

У Дніпрі майже три тижні не курсуватиме трамвай №15.

Про це повідомили в КП Дніпровський електротранспорт.

Відсьогодні, 7 липня, зупинив свій рух трамвай №15. Причина – ремонтні роботи на трамвайних коліях та перекриття руху на розі проспекту Івана Мазепи та вулиці Київської.

Цей маршрут має знову запрацювати після 27 липня.

Як повідомили в патрульній поліції, з 7 по 27 липня через капітальний ремонт трамвайних колій вводиться обмеження руху для всього транспорту на даній ділянці.

Об’їжджати доведеться через Криворізьке шосе, Криворізьку вулицю, проспект Металургів, вулицю Віктора Мерзленка та проспект Івана Мазепи. Задля безпеки дорожнього руху на перехресті вулиці Криворізької та проспекту Металургів встановлять тимчасовий світлофорний об’єкт.

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