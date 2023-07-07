Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на три тижні зупинить рух популярний трамвай

Сьогодні 11:00
просмотров

У Дніпрі майже три тижні не курсуватиме трамвай №15.

Новости Днепра про У Дніпрі на три тижні зупинить рух популярний трамвай

Про це повідомили в КП Дніпровський електротранспорт. 

Відсьогодні, 7 липня, зупинив свій рух трамвай №15. Причина – ремонтні роботи на трамвайних коліях та перекриття руху на розі проспекту Івана Мазепи та вулиці Київської. 

Цей маршрут має знову запрацювати після 27 липня.

Як повідомили в патрульній поліції, з 7 по 27 липня через капітальний ремонт трамвайних колій вводиться обмеження руху для всього транспорту на даній ділянці. 

Об’їжджати доведеться через Криворізьке шосе, Криворізьку вулицю, проспект Металургів, вулицю Віктора Мерзленка та проспект Івана Мазепи. Задля безпеки дорожнього руху на перехресті вулиці Криворізької та проспекту Металургів встановлять тимчасовий світлофорний об’єкт.

Новости Днепра про У Дніпрі на три тижні зупинить рух популярний трамвай

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на три тижні зупинить рух популярний трамвайУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на три тижні зупинить рух популярний трамвайРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі нетверезий водій на чужому авто попався патрульним, порушивши ПДР
Новини Дніпра
Сьогодні 15:36
У Дніпрі нетверезий водій на чужому авто попався патрульним, порушивши ПДР

У Дніпрі затримали водія-порушника.

У Дніпрі деякі маршрутки змінили схему руху до кінця липня: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 15:27
У Дніпрі деякі маршрутки змінили схему руху до кінця липня: подробиці

Важлива інформація!

Скільки коштує в Дніпрі оренда альтанки: «плаваючий» будинок на річці та депозит на сміття
Новини Дніпра
Сьогодні 15:18
Скільки коштує в Дніпрі оренда альтанки: «плаваючий» будинок на річці та депозит на сміття

Сьогодні у всьому світі відзначається Всесвітній день шашлику. Це одна…

У Дніпрі чоловік порізав вени через невиплату зарплатні: що з ним
Новини Дніпра
Сьогодні 14:53
У Дніпрі чоловік порізав вени через невиплату зарплатні: що з ним

У Дніпрі у середу, 5 липня, стався жахливий інцидент.

Наверх