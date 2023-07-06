Ракетний удар по будинку у Львові: кількість постраждалих зросла, у місті оголосили дводенну жалобу

Уночі 6 липня російські окупанти атакували Львів крилатими ракетами "Калібр".

Одна із них влучила у будинок. Він частково зруйнований.

На жаль, у результаті цієї підлої атаки загинуло 4 людини. За словами очільника Львівської ОВА Максима Козицького, наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила ракета, було лише 21, найстаршій загиблій — 95.

Також зросла кількість постраждалих до 37 осіб, про це повідомили у пресслужбі ДСНС. Зазначається, що врятовано — 7 чоловік, евакуйовано — 64.

Крім того, внаслідок атаки руйнувань зазнали: понад 30 будинків; більш ніж 250 квартир; десять гуртожитків; будинок дитини; два виші; санаторна школа.

Це найбільш руйнівна атака по мирному населенню на Львівщині від початку повномасштабної війни, — сказав Козицький.

Рятувальники продовжують розбирати завали. Під ними ще можуть бути люди.

Крім того, у місті оголосили дводенну жалобу в пам’ять про загиблих внаслідок ракетної атаки.

Про це повідоми мер Львова Андрій Садовий.

А це відео перших хвилин після удару по Львову:

Оновлено: за уточненими даними, на місці події загинуло вже 5 осіб, постраждало 36, врятовано 7 осіб, евакуйовано 64 особи. Роботи тривають.

Не пробачимо! Помстимося!

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