Ракетний удар по будинку у Львові: кількість постраждалих зросла, у місті оголосили дводенну жалобу

Одна із них влучила у будинок. Він частково зруйнований.
На жаль, у результаті цієї підлої атаки загинуло 4 людини. За словами очільника Львівської ОВА Максима Козицького, наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила ракета, було лише 21, найстаршій загиблій — 95.
Також зросла кількість постраждалих до 37 осіб, про це повідомили у пресслужбі ДСНС. Зазначається, що врятовано — 7 чоловік, евакуйовано — 64.
Крім того, внаслідок атаки руйнувань зазнали: понад 30 будинків; більш ніж 250 квартир; десять гуртожитків; будинок дитини; два виші; санаторна школа.
Це найбільш руйнівна атака по мирному населенню на Львівщині від початку повномасштабної війни, — сказав Козицький.
Рятувальники продовжують розбирати завали. Під ними ще можуть бути люди.
Крім того, у місті оголосили дводенну жалобу в пам’ять про загиблих внаслідок ракетної атаки.
Про це повідоми мер Львова Андрій Садовий.
А це відео перших хвилин після удару по Львову:
Оновлено: за уточненими даними, на місці події загинуло вже 5 осіб, постраждало 36, врятовано 7 осіб, евакуйовано 64 особи. Роботи тривають.
Не пробачимо! Помстимося!
Читайте також:
Автор:
Селище міського типу Кирилівка до повномасштабного вторгнення росіян було одним…
"Укрзалізниця" посилює безпекові заходи.
Цієї ночі кожен українець нормально не спав, адже було багато…
Росіяни готують теракт на Запорізькій АЕС.