В Днепре на Набережной Победы на ходу загорелся электромобиль

Утром 7 июля на Набережной Победы загорелся электромобиль.

Автомобиль загорелся на ходу. Произошло это вблизи комплекса Бартоломео на Набережной Победы. Предварительно известно, что никто не пострадал. Водитель успел выбраться из вспыхнувшего электрокара.

По словам очевидцев, возгорание началось в машинном отсеке. На место вызвали спасателей, которые уже потушили пожар.

Напомним, ранее мы сообщали, что в пригороде Днепра горит свалка.

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