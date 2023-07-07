Ракетний удар по будинку у Львові: рятувальні роботи завершено, кількість загиблих знову зросла

Пошуково-рятувальні роботи у Львові завершено.
На жаль, кількість загиблих знову зросла – внаслідок російського удару по багатоповерхівці загинуло 10 осіб. Поранено – 45 осіб, з яких троє дітей.
Про це повідомив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.
Дякую рятувальникам, поліцейським, комунальникам та всім небайдужим, хто долучався до цілодобового розбору завалів. Родинам та близьким загиблих – наші співчуття. росія поплатиться за вбивства наших людей, – написав він.
Нагадаємо, вночі 6 липня російські окупанти атакували Львів крилатими ракетами “Калібр”. Одна із них влучила у будинок. Станом на 07:00 7 липня було відомо про 9 загиблих.
Крім того, руйнувань зазнали: понад 30 будинків; більш ніж 250 квартир; десять гуртожитків; будинок дитини; два виші; санаторна школа.
У місті оголосили дводенну жалобу в пам’ять про загиблих.
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