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  • Ракетний удар по будинку у Львові: рятувальні роботи завершено, кількість загиблих знову зросла

Ракетний удар по будинку у Львові: рятувальні роботи завершено, кількість загиблих знову зросла

Сьогодні 10:17
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Не пробачимо! Помстимося!

Новости Днепра про Ракетний удар по будинку у Львові: рятувальні роботи завершено, кількість загиблих знову зросла

Пошуково-рятувальні роботи у Львові завершено.

На жаль, кількість загиблих знову зросла – внаслідок російського удару по багатоповерхівці загинуло 10 осіб. Поранено – 45 осіб, з яких троє дітей.

Про це повідомив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.

Дякую рятувальникам, поліцейським, комунальникам та всім небайдужим, хто долучався до цілодобового розбору завалів. Родинам та близьким загиблих – наші співчуття. росія поплатиться за вбивства наших людей, – написав він.

Новости Днепра про Ракетний удар по будинку у Львові: рятувальні роботи завершено, кількість загиблих знову зросла

Новости Днепра про Ракетний удар по будинку у Львові: рятувальні роботи завершено, кількість загиблих знову зросла

Нагадаємо, вночі 6 липня російські окупанти атакували Львів крилатими ракетами “Калібр”. Одна із них влучила у будинок. Станом на 07:00 7 липня було відомо про 9 загиблих.

Крім того, руйнувань зазнали: понад 30 будинків; більш ніж 250 квартир; десять гуртожитків; будинок дитини; два виші; санаторна школа.

У місті оголосили дводенну жалобу в пам’ять про загиблих.

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Новости Днепра про Ракетний удар по будинку у Львові: рятувальні роботи завершено, кількість загиблих знову зрослаУкраїнська Новости Днепра про Ракетний удар по будинку у Львові: рятувальні роботи завершено, кількість загиблих знову зрослаРусский

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