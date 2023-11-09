Прогнозируют резкое похолодание: завтра в одном из городов Днепропетровщины стартует отопительный сезон

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Напомним, 18 октября в этом городе включили отопление в больницах, где есть индивидуальные котельные. В квартиры горожан пообещали подать тепло тогда, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет ниже +8 градусов. На следующей неделе как раз прогнозируют резкое снижение температуры.
С пятницы, 10 ноября, с учетом прогнозов снижения температуры, криворожские теплогенерирующие предприятия заработают уже в полном объеме, чтобы тепло могли принять дома криворожан, социальные и образовательные учреждения, учреждения бюджетной сферы и другие потребители, — написал Вилкул.
Отметим, в Днепре отопительный сезон тоже планируют начать тогда, когда среднесуточная температура будет ниже +8 градусов не менее трех суток.
Напомним, ранее мы писали, как жителям Днепра усилить теплоотдачу батарей: инструкция.
Читайте также:
Автор:
Готовьтесь!
Важная информация!
С каждым днем осень все больше входит в свои права…
Поздравляем Татьяну Григорьевну и желаем ей здоровья и мира!
Жители Днепра пошли за грибами, а вернулись с артефактами.
Чтобы получать пенсию и уйти на заслуженный отдых в 60 лет жителю Днепра в 2023 году нужно иметь не менее 30 лет трудового стажа. Тем, у кого страхового стажа насчитывается от 20 до 30 лет нужно проработать до 63 лет,…
Готовьтесь!
Скоро субсидию можно будет оформить через Дію.
На 74 году жизни скончалась бывшая заведующая одним из отделов исторического музея в Днепре.
Каждый день врачи делают все, чтобы спасти наших защитников.
На блокпосте в пригороде Днепра разгорелся конфликт с инспекторами патрульной полиции и военным, у которого заподозрили наркотическое опьянение.
В Днепре на месте старинных фонтанов обустраиваются новые скверы, устанавливают памятники или просто обустраивают проезжую часть. Раньше на центральном проспекте города было много фонтанов, но со временем они исчезли.
Важная информация!
В Днепре заметили водителя, занявшего сразу три места на парковке.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!