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  • Прогнозируют резкое похолодание: завтра в одном из городов Днепропетровщины стартует отопительный сезон

Прогнозируют резкое похолодание: завтра в одном из городов Днепропетровщины стартует отопительный сезон

Сегодня 17:23
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Завтра, 10 ноября, в Кривом Роге стартует отопительный сезон.

Новости Днепра про Прогнозируют резкое похолодание: завтра в одном из городов Днепропетровщины стартует отопительный сезон

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Напомним, 18 октября в этом городе включили отопление в больницах, где есть индивидуальные котельные. В квартиры горожан пообещали подать тепло тогда, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет ниже +8 градусов. На следующей неделе как раз прогнозируют резкое снижение температуры.

С пятницы, 10 ноября, с учетом прогнозов снижения температуры, криворожские теплогенерирующие предприятия заработают уже в полном объеме, чтобы тепло могли принять дома криворожан, социальные и образовательные учреждения, учреждения бюджетной сферы и другие потребители, — написал Вилкул.

Отметим, в Днепре отопительный сезон тоже планируют начать тогда, когда среднесуточная температура будет ниже +8 градусов не менее трех суток.

Напомним, ранее мы писали, как жителям Днепра усилить теплоотдачу батарей: инструкция.

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Новости Днепра про Прогнозируют резкое похолодание: завтра в одном из городов Днепропетровщины стартует отопительный сезонУкраїнська Новости Днепра про Прогнозируют резкое похолодание: завтра в одном из городов Днепропетровщины стартует отопительный сезонРусский

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