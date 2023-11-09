«Король парковки»: водитель BMW из Днепра занял сразу 3 места предназначенных для людей с инвалидностью

В Днепре заметили водителя, занявшего сразу три места на парковке.

В центре Днепра водитель BMW оставил свой автомобиль на парковке для людей с инвалидностью. И даже если окажется, что водитель имел право оставлять машину в этой зоне, однако он занял сразу три места, не оставив их другим.

Заметим, что если нарушение действительно было, водителя ждет штраф в размере от 1020 до 1700 гривен. Повторное нарушение приведет к увеличению административного наказания с 2000 до 2550 гривен.

Днепряне возмущены поступком водителя. Видео, где зафиксировали этот инцидент, выложили в телеграм-канале ХДнипро.

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