Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жительница Кривого Рога сегодня отмечает 100-летний юбилей

Сегодня 10:57
просмотров

Поздравляем Татьяну Григорьевну и желаем ей здоровья и мира!

Новости Днепра про Жительница Кривого Рога сегодня отмечает 100-летний юбилей

Сегодня, 9 ноября, жительница Кривого Рога Татьяна Григорьевна Чичинская отмечает свой 100-летний юбилей.

Об этом сообщили в департаменте социальной политики исполкома Криворожского городского совета.

Татьяна Григорьевна родилась в селе Тамаровка Днепропетровской области. Окончила 7 классов. Работала в родном селе дояркой, продавщицей, почтальоном. Имеет общий стаж работы 34 года.

С 1990 года проживает в Кривом Роге, у нее есть дочь и внучка.

Редакция dnepr.info поздравляет Татьяну Григорьевну с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, благополучия и мирного неба!

В департаменте отметили, что сегодня в Кривом Роге проживают еще 10 долгожителей, которым исполнилось 100 и более лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре отмечает 100-летний юбилей настоящий полковник.

Читайте также:

Новости Днепра про Жительница Кривого Рога сегодня отмечает 100-летний юбилейУкраїнська Новости Днепра про Жительница Кривого Рога сегодня отмечает 100-летний юбилейРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Будут ли школьники Днепра сдавать в 2024 году ГИА
Новости Днепра
Сегодня 10:07
Будут ли школьники Днепра сдавать в 2024 году ГИА

Важная информация!

На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы
Новости Днепра
Сегодня 09:30
На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы

Без паники – все под контролем!

В Днепре «заминировали» ДНУ и УВК №99: нашли ли взрывчатку
Новости Днепра
Сегодня 09:00
В Днепре «заминировали» ДНУ и УВК №99: нашли ли взрывчатку

Из ДНУ эвакуировали 103 человека.

На Днепропетровщине попрощались с воином ВСУ, который погиб в первый день полномасштабного вторжения
Новости Днепра
Сегодня 08:30
На Днепропетровщине попрощались с воином ВСУ, который погиб в первый день полномасштабного вторжения

Вечная слава!

Последние новости

Жители Днепра смогут получить «сертификаты» на изучение английского языка: подробности
Жители Днепра смогут получить «сертификаты» на изучение английского языка: подробности

В Украине запустили национальную программу Future Perfect, которая будет популяризировать английский. Следующим шагом станет выдача денежной помощи для изучения языка.

Сегодня 11:44
0
просмотров
Для них работа уже сейчас: ТОП-10 самых востребованных профессий в Днепре и области
Для них работа уже сейчас: ТОП-10 самых востребованных профессий в Днепре и области

Центр занятости назвал наиболее востребованные профессии в Днепре и области.

Сегодня 10:28
2
просмотров
Будут ли школьники Днепра сдавать в 2024 году ГИА
Будут ли школьники Днепра сдавать в 2024 году ГИА

Важная информация!

Сегодня 10:07
4
просмотров
На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы
На Днепропетровщине сегодня прогремят взрывы

Без паники – все под контролем!

Сегодня 09:30
5
просмотров
В Днепре «заминировали» ДНУ и УВК №99: нашли ли взрывчатку
В Днепре «заминировали» ДНУ и УВК №99: нашли ли взрывчатку

Из ДНУ эвакуировали 103 человека.

Сегодня 09:00
5
просмотров
На Днепропетровщине попрощались с воином ВСУ, который погиб в первый день полномасштабного вторжения
На Днепропетровщине попрощались с воином ВСУ, который погиб в первый день полномасштабного вторжения

Вечная слава!

Сегодня 08:30
5
просмотров
В Днепровском районе ночью прогремел взрыв: что известно
В Днепровском районе ночью прогремел взрыв: что известно

Ночь в Днепропетровской области была тревожной.

Сегодня 07:40
4
просмотров
В Днепре сотни жителей остались без воды больше, чем на сутки: когда ее вернут
В Днепре сотни жителей остались без воды больше, чем на сутки: когда ее вернут

Держите дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня 07:20
3
просмотров
В Днепре сегодня будет бушевать штормовой ветер: 15-20 м/с
В Днепре сегодня будет бушевать штормовой ветер: 15-20 м/с

Берегите себя!

Сегодня 06:55
3
просмотров
Погода на 9 ноября: в Днепре будет облачно
Погода на 9 ноября: в Днепре будет облачно

Зонт сегодня, вероятнее всего, не пригодится!

Сегодня 06:15
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх