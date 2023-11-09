Жительница Кривого Рога сегодня отмечает 100-летний юбилей

Сегодня, 9 ноября, жительница Кривого Рога Татьяна Григорьевна Чичинская отмечает свой 100-летний юбилей.
Об этом сообщили в департаменте социальной политики исполкома Криворожского городского совета.
Татьяна Григорьевна родилась в селе Тамаровка Днепропетровской области. Окончила 7 классов. Работала в родном селе дояркой, продавщицей, почтальоном. Имеет общий стаж работы 34 года.
С 1990 года проживает в Кривом Роге, у нее есть дочь и внучка.
Редакция dnepr.info поздравляет Татьяну Григорьевну с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, благополучия и мирного неба!
В департаменте отметили, что сегодня в Кривом Роге проживают еще 10 долгожителей, которым исполнилось 100 и более лет.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре отмечает 100-летний юбилей настоящий полковник.
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