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  • Для них работа уже сейчас: ТОП-10 самых востребованных профессий в Днепре и области

Для них работа уже сейчас: ТОП-10 самых востребованных профессий в Днепре и области

Сегодня 10:28
просмотров

Центр занятости назвал наиболее востребованные профессии в Днепре и области.

Новости Днепра про Для них работа уже сейчас: ТОП-10 самых востребованных профессий в Днепре и области

В Днепре и области чаще всего ищут водителей, электросварщиков, швей и представителей других рабочих профессий, имеющих необходимые умения и талант. Сейчас желанны такие специалисты:

– водитель автотранспортных средств,
– оператор котельной,
– сестра медицинская (брат медицинский),
– продавец-консультант,
– бухгалтер,
– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
– швея,
– электросварщик,
– электрогазосварщик,
– токарь.

Также много открытых вакансий на должность: фрезеровщик, слесарь-ремонтник, учитель, кладовщик, пекарь, слесарь-сантехник, маляр, инженер, врач общей практики, слесарь-электрик.

Найти работу для себя можно по ссылке.

Напомним, ранее мы сообщали, будут ли писать школьники Днепра ГНА в 2024 году.

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Новости Днепра про Для них работа уже сейчас: ТОП-10 самых востребованных профессий в Днепре и областиУкраїнська Новости Днепра про Для них работа уже сейчас: ТОП-10 самых востребованных профессий в Днепре и областиРусский

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