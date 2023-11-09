Для них работа уже сейчас: ТОП-10 самых востребованных профессий в Днепре и области

В Днепре и области чаще всего ищут водителей, электросварщиков, швей и представителей других рабочих профессий, имеющих необходимые умения и талант. Сейчас желанны такие специалисты:
– водитель автотранспортных средств,
– оператор котельной,
– сестра медицинская (брат медицинский),
– продавец-консультант,
– бухгалтер,
– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
– швея,
– электросварщик,
– электрогазосварщик,
– токарь.
Также много открытых вакансий на должность: фрезеровщик, слесарь-ремонтник, учитель, кладовщик, пекарь, слесарь-сантехник, маляр, инженер, врач общей практики, слесарь-электрик.
Найти работу для себя можно по ссылке.
Напомним, ранее мы сообщали, будут ли писать школьники Днепра ГНА в 2024 году.
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