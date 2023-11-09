Для них работа уже сейчас: ТОП-10 самых востребованных профессий в Днепре и области

Центр занятости назвал наиболее востребованные профессии в Днепре и области.

В Днепре и области чаще всего ищут водителей, электросварщиков, швей и представителей других рабочих профессий, имеющих необходимые умения и талант. Сейчас желанны такие специалисты:

– водитель автотранспортных средств,

– оператор котельной,

– сестра медицинская (брат медицинский),

– продавец-консультант,

– бухгалтер,

– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,

– швея,

– электросварщик,

– электрогазосварщик,

– токарь.

Также много открытых вакансий на должность: фрезеровщик, слесарь-ремонтник, учитель, кладовщик, пекарь, слесарь-сантехник, маляр, инженер, врач общей практики, слесарь-электрик.

Найти работу для себя можно по ссылке.

Напомним, ранее мы сообщали, будут ли писать школьники Днепра ГНА в 2024 году.

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